David Sánchez y el exasesor de Moncloa admiten ante la jueza una gran amistad de 20 años

A David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y hasta hace poco alto cargo en la Diputación de Badajoz, se le acusa de delitos de prevaricación y tráfico de influencias por varios motivos. Por un lado, la jueza investiga si él participó en la creación y adjudicación de la plaza surgida en la Institución provincial que se le adjudicó en 2017 y de la que se sospecha estaba ‘cocinada’ desde el principio para que fuera para él. La misma llevaba primero el nombre de Coordinador de Conservatorios y después pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

En su primera declaración -el pasado 9 de enero- en el juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Sánchez titubeó cuando se le preguntó por la ubicación y por las funciones de la citada oficina, por lo que no quedó claro el objetivo ni la existencia real de la misma. Así se recoge en el auto que la jueza Beatriz Biedma hizo público posteriormente.

Este viernes Sánchez volvió a ser preguntado por la misma cuestión. Pero únicamente por su defensa, ejercida por Emilio Cortés, puesto que esta vez solo estuvo dispuesto a responder las preguntas de su abogado; rechazó las demás, incluidas las de la magistrada. De este modo, en relación la ubicación de esa oficina, indicó: «Esto es una cosa que no pude aclarar la vez pasada y agradezco la pregunta. No era un sitio físico. Era un paraguas de actividades que intentaba servir de plataforma para poder proyectar recursos locales o artistas, y promover producciones propias».

Antes de que este asunto llegara a los tribunales, al hermano del presidente del Gobierno se le acusaba de no acudir a su puesto de trabajo y no de tener un despacho físico donde desarrollar su tarea.

La implicación

Por otro lado, la jueza volvía a llamar este viernes a David Sánchez para que explicara su implicación en, nuevamente, la creación y adjudicación de otra plaza en la Institución provincial, pero esta vez otorgada a Luis Carrero. Este llegó a la diputación a principios de 2024 directamente desde el Ministerio de la Presidencia en comisión de servicio para ocupar un puesto al que solo se presentó él: jefe de sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

La magistrada Biedma acusa a Sánchez de haber utilizado su influencia en la Diputación de Badajoz «para obtener un beneficio propio, al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba en el proyecto Ópera Joven fuera contratada y pasara a auxiliarle trabajando con él en su mismo despacho».

Biedma también considera que Carrero influyó «por su amistad íntima con Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso» al citado puesto. Por ello, lo llamó igualmente este viernes a declarar como investigado.

Ambos admitieron ante la jueza una gran amistad de 20 años, pero en ningún momento reconocieron ningún tipo de implicación para la creación de la plaza.

El correo intervenido

Hay un correo electrónico intervenido por la UCO en el que los dos daban por hecho que Carrero iba a acceder a ese cargo antes de que se publicaran las bases. Al respecto, el abogado de Sánchez manifestó este viernes a la salida de los juzgados: «Fue un malentendido, una disfunción, debido a un error en la fecha de aprobación de la plaza; y él entendió que la plaza ya estaba conseguida».

Carrero no apareció ante los numerosos medios de comunicación que se agolpaban en la puerta del Palacio de Justicia. Sí habló su abogado, Salvador Morilla, que lo resumió así: «Todo ha quedado debidamente aclarado».

Había otros dos investigados más que tuvieron que sentarse ayer ante la jueza por, igualmente, su implicación en la creación de la plaza de Carrero.

Fueron Manuel Candalija, director del área de Cultura en la Diputación de Badajoz, que evitó hablar con los periodistas; y Ricardo Cabezas, líder del PSOE en la ciudad de Badajoz y diputado de Cultura.

Cabezas sí atendió a los medios de comunicación asegurando que «todo había ido bien», que estaba «tranquilo» y que «no había ningún caso de enchufismo».

La candidata

Y también respondió este viernes preguntas, pero como testigo, Cristina De Frutos Alonso, directora de orquesta y una de las candidatas que se presentó para la plaza de Coordinador de Conservatorios, la adjudicada a David Sánchez. Fue un proceso selectivo con 11 aspirantes cuya prueba final consistía en una entrevista personal.

De Frutos subrayó, al respecto, a la salida de los juzgados: «En la entrevista creo que no hubo igualdad de oportunidades porque a mí no me preguntaron nada. Y según la resolución, la persona seleccionada fue porque contestó muy bien a las preguntas. A mí me felicitaron por mi trayectoria y por currículum, y ya está».

Ella es parte del proceso judicial tras la petición de Manos Limpias, que ejerce de portavoz de la acusación popular, después de que De Frutos hiciera unas manifestaciones asegurando que antes de que se otorgara la plaza ya le habían dicho que iba a ser para David Sánchez.

Ante la magistrada, aseguró que la persona que le informó de ello fue Antonio Luis Suárez, director del conservatorio de Plasencia y de la banda de la Diputación de Cáceres. Y que lo hizo mediante un mensaje de Whatsapp.

La instrucción continúa y la jueza tendrá que decidir si hay motivos suficientes o no para abrir juicio oral.