Cumbre de urgencia en Moncloa de Sánchez con los jefes de Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy, Acciona Energía y REE

Cumbre en La Moncloa con las principales eléctricas del país tras el apagón. Entre reunión y reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado a los responsables de Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy, Acciona Energía, además de Red Eléctrica. Este mediodía, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo señaló a las operadoras privadas y advirtió sobre su intención de “exigir las responsabilidades pertinentes" por el apagón.

Sobre la petición de responsabilidades, en el Gobierno dicen poner el foco fundamentalmente en Red Eléctrica, como operador del sistema y gestor de la red de transporte, pero también en "todas" las compañías eléctricas, como gestoras de las redes de distribución y como explotadoras de las plantas de producción de electricidad.

A este encuentro asisten también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, según fuentes de Moncloa.

El Gobierno abrirá una comisión de investigación para determinar las causas del apagón, que en este momento se mantienen en el aire, pese a dirigirse los análisis a un fallo técnico y comenzarse a reducir al mínimo la posibilidad de un ciberataque, descartado por parte de Red Eléctrica. Sánchez ha apuntado por su parte que todavía no se puede descartar ninguna hipótesis por falta de información concluyente. "Vamos a hacer ese análisis, no solo en la red de transporte, sino también en la de generación. No pongo en duda nada, solo que vamos a poner en marcha esa comisión de análisis técnico independiente", ha añadido.

Lo que sí ha rechazado es que la causa sea un problema de “exceso de renovables, como de falta de cobertura” en el apagón. Además subrayó que las "nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema" durante la crisis eléctrica.

"La prisa no debe llevarnos a la desinformación ni al error" porque "el sistema eléctrico es algo de una enorme complejidad", remachó Sánchez. En esta línea, demandó "tiempo" y paciencia para conocer lo sucedido, para añadir también a preguntas de los periodistas que "no tenemos información concluyente de que haya sido un ataque terrorista el que ha provocado esta crisis de electricidad".

La investigación estará liderada por la vicepresidencia de Transición Ecológica, con la participación de la CNMC, y se encargarán informes independientes encargados a la Comisión Europea. Concretamente, del Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad.