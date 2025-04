El PP rechaza apoyar el plan del Gobierno ante los aranceles por no incluir sus propuestas

"Salimos de la reunión peor que entramos", ha asegurado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, tras reunirse con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para tratar la respuesta del Gobierno a la crisis de aranceles provocada por Donald Trump. El dirigente de los populares ha denunciado que el Ejecutivo no haya quiero aceptar ninguna de las propuestas que le hicieron llegar y que provenían de las reclamaciones de empresas y autónomos. "Evidentemente, el Gobierno no contará con el apoyo del PP a sus propuestas", ha sentenciado, en referencia al real decreto que aprobó el Ejecutivo y que se votará el próximo jueves en el Congreso.

Tras el encuentro con el ministro, dentro de una ronda que Cuerpo ha celebrado con los portavoces de todas las formaciones políticas, Bravo ha señalado que el Gobierno se mantiene en una propuesta que "todo el mundo conoce" y que ha resumido en "deuda, préstamos, avales y una pequeña parte del fondo de internacionalización". En concreto, el decreto que aprobó el Consejo de Ministros al comienzo de abril incluye una línea de hasta 5.000 millones de euros en avales y distintas herramientas para el apoyo a la internacionalización y la cobertura del riesgo dotadas de 2.700 millones de euros.

"No hemos venido a ser la muleta del Gobierno", ha sentenciado el responsable de Economía del PP antes de dejar bien claro que, si el Gobierno decide no apoyar las iniciativas que les han hecho llegar, no respaldarán el plan de Pedro Sánchez. Sin este apoyo, el Ejecutivo estará obligado, por tanto, a lograr que todos los socios del bloque de la investidura voten 'sí' a la norma. Nada hace pensar que no vayan a lograrlo. Sobre todo, después de amarrar a Junts con un acuerdo que generó bastante polémica por las distintas interpretaciones que después hicieron el Gobierno y los posconvergentes.

Las propuestas populares

Bravo ha incidido en que la propuesta desarrollada por su formación parte de las medidas reclamadas por los sectores "afectados" por la crisis arancelaria. En concreto, ha destacado que la mayoría de empresas ha reclamado una "política energética en infraestructuras", "capacidad de tener una fiscalidad adaptada" al contexto actual y "ayudas directas al conjunto de empresas". "El Gobierno no se compromete, no se puede comprometer", ha dicho a modo de resumen de la respuesta que ha obtenido por parte de Cuerpo ante de criticar que "vuelve el muro del señor Sánchez".

Preguntado sobre si consideraba que había aún espacio para seguir negociando con el Ejecutivo, Bravo ha afirmado que si tras 23 días desde que enviar sus iniciativas esta ha sido la contestación entiende que "se han acabado las negociaciones" y que Sánchez "no quiere tener al PP en la mesa de negociación". "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo", ha concluido.