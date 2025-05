Yolanda Díaz promete "patear España" para que las 37,5 horas semanales vean la luz

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que se va "a patear España" y que no se va a "levantar de ninguna mesa" hasta que la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales "vea la luz" en el Congreso de los Diputados.

"Nos vamos a movilizar, abrir debates en la academia, escribir artículos y nos vamos a patear España para explicar que esta medida es clave para mejorar la vida de la gente, la economía y la productividad y para que 12,5 millones de personas tengan idénticos derechos", ha afirmado la vicepresidenta segunda del Gobierno en un acto convocado por Sumar este sábado.

Díaz ha recordado que el Gobierno ya ha cumplido aprobando esta medida en el Consejo de Ministros y que ahora la voz la tienen los partidos en el Congreso de los Diputados. Para Díaz, la jornada laboral "tiene muchísimos adversarios por razones económicas" y, en este contexto, ha afirmado: "No nos vamos a levantar de ninguna mesa hasta conseguir" que esta medida "vea la luz en el Congreso del los Diputados". "No hay marcha atrás".

Ha recordado que la jornada laboral en España es de 38,2 horas semanales actualmente; que en comunidades como Euskadi, Navarra o Catalunya, la ratio está en torno a las 37,5 y que ya hay empleados públicos que la tienen. Lo que se pretende ahora es que los que trabajan en comercio, agricultura u hostelería tengan los mismos derechos que el conjunto de los trabajadores. "Nos vamos a dejar la piel" por esos 12,5 millones de empleados que no han podido reducir su jornada. Quiere reducir la jornada laboral pero manteniendo el salario.

Enmienda de Junts

De momento, el Gobierno no tiene garantizados los apoyos de todos sus socios de investidura para que esta medida vea la luz en el Congreso. De hecho, Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad, mientras que el PP aún no ha desvelado si lo presentará o no.

El vicesecretario ecónomico del PP, Juan Bravo, ha afirmado este sábado que para apoyar esta medida es necesario un acuerdo entre patronal y sindicatos. En cuanto a la patronal, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su rechazo.

En este acto organizado por Sumar, los asistentes han presentado un centenar de preguntas sobre este asunto, que no se han leído todas.

Además de Díaz, en el acto ha intervenido Joaquín Pérez, el secretario Estado de Trabajo.