Crisis en el PSOE de Extremadura por la estrategia para el salto de su líder a la Asamblea regional

La de este miércoles ha sido una mañana frenética para el PSOE extremeño y confusa para la Subdelegación del Gobierno en Badajoz. A primeras horas se conoció el cese de la subdelegada, Maribel Cortés, que se le había comunicado durante la tarde del martes. Distintas fuentes fiables confirmaron que su cargo sería ocupado por Maricruz Rodríguez Vegazo, diputada socialista en la Asamblea autonómica, que el mismo martes había presentado su renuncia al escaño para que pudiera ocuparlo el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, lo que además requirió que otros cuatro socialistas que estaban por delante en la lista electoral renunciasen a entrar.

El puesto en la Subdelegación de Badajoz era la compensación a Maricruz Rodríguez por su salida de la Asamblea, persona muy próxima a Gallardo desde que fue alcalde de Villanueva de la Serena, luego nombrada jefa de gabinete en la Diputación de Badajoz, que aún preside Gallardo (ha anunciado que la dejará para pasar a la Asamblea), y posteriormente diputada.

Quintana defiende a Cortés

Sin embargo, a media mañana del miércoles ha trascendido que el delegado del Gobierno en Extremadura, el también socialista José Luis Quintana, ha frenado el cese de Maribel Cortés, subdelegada desde 2022, porque cumple un perfil concreto, jurídico, y se encarga de toda la parte administrativa de la delegación. Quintana no estaría conforme con que le quiten a Cortés a cambio de otra persona que carece de experiencia en la Administración Pública, y que sería "comisaria política" del actual secretario regional del PSOE, según las mismas fuentes.

Maribel Cortés es licenciada en Derecho por la Complutense en la especialidad Jurídico Empresarial, con un máster postgrado en Administración Pública y con plaza como funcionaria en la Diputación de Badajoz, donde siempre se ha mostrado dispuesta a volver. En la Subdelegación del Gobierno realiza más trabajo de administración y de gestión que de representación institucional, aunque a simple vista no lo parezca, pues cumple ese perfil técnico que complementa en sus funciones políticas a Quintana.

De este modo, el delegado detuvo a las pocas horas la intención del aparato del partido, que comanda Gallardo, de cesar a Maribel Cortés, quien llegó a recibir una comunicación el martes. No es la primera crisis que se abre en el PSOE. Durante las Primarias, el pasado invierno, ya se puso en evidencia la brecha entre dos facciones personalizadas en Esther Gutiérrez y Gallardo. Quintana no estaría en la cuerda de este último, que ganó con el 61,7% de los votos. El partido anunció una ejecutiva de consenso y desde entonces las diferencias internas afloran menos a la esfera pública.

De su "absoluta confianza"

El episodio de este miércoles ha vuelto a revelar las distintas sensibilidades. Sin embargo, se han contenido de cara al exterior. Quintana no quiso esta mañana entrar en detalles: "A día de hoy, Maribel Cortés sigue siendo subdelegada", dijo en un acto ante los medios, confirmando que "tampoco" será cesada en los próximos días y que es una persona de su "absoluta confianza". Respecto a Maricruz Rodríguez, declaró que "evidentemente no estará en la subdelegación del Gobierno".

"Rumores"

Horas después, Quintana ha querido detener el incendio declarado en el PSOE. En conversaciones con este diario, ha achacado a «rumores» las informaciones sobre el cese de Cortés y ha asegurado, por activa y por pasiva, que no tiene ninguna diferencia con Gallardo. "Nadie se atrevería a decirme que cesase a alguien porque sí", "¿a mí me van a pedir eso?", dijo, afirmando que no le han realizado una propuesta así en 30 años de experiencia política, "ni la aceptaría".

«Nadie se atrevería a decirme que cesase a alguien porque sí, ¿A mí me van a pedir eso?» José Luis Quintana — Delegado del Gobierno en Extremadura

Es más, aseguró que "si tuviese algún enfrentamiento con Miguel Ángel, uno de los dos se va y yo sería el primero que me iría, tenemos una relación consolidada desde hace un montón de años". E insistió: "No ha habido cese, son rumores que van creciendo y no hay forma de pararlos, y por supuesto no hay problema entre Miguel Ángel y yo, y además tiene todo mi apoyo".

La subdelegada sí llegó a confirmar que el martes la decisión estaba tomada y que el jueves se haría oficial. Tras estas palabras, Maribel Cortés ha rectificado y lamentado haber hecho caso a «rumores» que trató como decisiones ciertas.

Cierre de filas

Eso sí, Quintana se ha mantenido al lado del partido al ser preguntado por los movimientos para que Gallardo entre en la cámara regional: "Me parece muy importante, porque como socialistas nuestro proyecto de región se tiene que ver en la Asamblea, allí se deben confrontar distintos modelos, y es difícil hacerlo si el líder del partido no está dentro".

El propio Miguel Ángel Gallardo ha sido preguntado por los medios sobre esta maniobra para cambiar a la subdelegada del Gobierno. Respondió que desconoce esos extremos y que, por tanto, no podía "valorar ni confirmar".

Gallardo, "indefenso"

En cambio, sí ha salido al paso de las acusaciones de PP y Vox de querer aforarse con su entrada en la Asamblea, puesto que él mismo dijo que no lo haría hasta que se resolviera el caso de la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, caso en el que la jueza ha dado el primer paso para enviarle al banquillo. Gallardo esgrime ayer que "no se paraliza ningún proceso, sino que probablemente lo que voy a tener son muchas más garantías de justicia, porque lo que hemos tenido hasta ahora es absoluta idefensión".

«El tema del aforamiento ya cansa, porque no es inmunidad. He escuchado decir que poco menos que la justicia termina, y eso es una falsedad», reitera aludiendo también a las críticas sobre el momento elegido: "Me hubieran criticado igual si lo hubiera hecho antes, porque lo que quieren (PP y Vox) es que yo no esté dentro de la Asamblea".

«El tema del aforamiento ya cansa, porque no es inmunidad, eso es una falsedad» Miguel Ángel Gallardo — Secretario general de los socialistas extremeños

Frente a ello, argumenta que el PSOE "es una organización seria, se marca unos objetivos y su secretario general debe estar en el centro de la política para poder confrontar, y sobre todo trasladar su proyecto a los ciudadanos". "No hay ninguna otra novedad más que el cumplimiento de esa hoja de ruta", apunta, agradeciendo "la generosidad» de los compañeros que han renunciado a su puesto en la lista en favor del "proyecto" socialista.

Reacciones

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha enmarcado este miércoles en la "normalidad democrática" las maniobras para que el secretario general del partido, Miguel Ángel Gallardo, tome el acta de diputado autonómico, y recuerda que también Núñez Feijóo entró en el Senado tras renunciar uno de sus compañeros.

Mientras, desde el PP regional tachan de "vergüenza" la cadena de "escándalos socialistas" con la que, en su opinión, dicho partido demuestra que funciona "como una mafia" donde "favor con favor se paga".