Canarias exige al Estado que abra ya centros para acoger a los solicitantes de asilo

El Gobierno de Canarias considera que el Ejecutivo central evidenció este jueves que no había dado ningún paso en firme para acoger a los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo, tal como le reclamó el Tribunal Supremo en una sentencia de hace dos meses, y que esa falta de respuesta es consecuencia de su "falta de voluntad política" amparándose únicamente en no disponer de centros y medios, sin intentar crear las condiciones para cumplir con la resolución judicial.

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, que asistió a la vista pública celebrada en la sede del Alto Tribunal en Madrid donde el Gobierno central estaba citado para que explicara qué medidas había adoptado para dar cumplimiento a la sentencia, aseguró que "aparentemente el Estado ha aceptado el cumplimiento de esa cautelar, pero la realidad es que en la práctica lo que está haciendo es dilatarla".

"No" cumple con Canarias

Cabello aseguró que "se ha evidencia do que no ha habido voluntad por parte del Gobierno del Estado de cumplir con el auto del TS, ni de cumplir con Canarias, ni de hacerlo con los niños y niñas que se encuentran en la comunidad autónoma", resaltando que los varios representes del Ejecutivo que habían comparecido ante los magistrados se habían limitado a hacer una "relación de cuáles son las complejidades que tiene el cumplimiento, un diagnóstico de cuál es el sistema de acogida de Protección Internacional, y exigiendo para Canarias un cumplimiento que para ellos mismos no son capaces de garantizar".

Se refería el portavoz del Ejecutivo regional al Protocolo que le había presentado el Estado el día anterior para tratar dar cumplimiento a la sentencia, pero en realidad sin abrir plazas en el Sistema Nacional de Protección Internacional y manteniendo desde los ministerios implicados la idea de que al auto judicial se daría cumplimiento cuando se lleve a cabo el reparto de 4.000 menores migrantes desde las Islas hacia el resto del territorio nacional en cumplimiento de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

"Tienen que ser atendidos"

"En la medida en que no se cumple el auto dictado por el Supremo, los menores que tienen esa solicitud en curso, y los que siguen llegando, tienen que ser atendidos con recursos de la comunidad autónoma totalmente saturados y superados", se quejó Cabello.

El también viceconsejero de Presidencia consideró que durante la vista se había "escenificado una evidente descoordinación por parte de los diferentes ministerios", además de la "intención de dilatar los tiempos, presentando ayer de manera unilateral un protocolo de aplicación que no ha sido consultado ni participado por nadie". Según él, lo que viene a fijar ese protocolo "son unos plazos diferentes que los que fijaba el propio TS con una clara intención de seguir dándole una patada hacia adelante a esta situación sangrante y de extremada emergencia".

El Gobierno autonómico percibe una "evidente" descoordinación interministerial

Cabello dijo que el Gobierno canario esperaba ahora un nuevo pronunciamiento de los magistrados del TS, pero con las garantías suficientes de que el Gobierno va a cumplir con las medidas que se impongan. "Esperamos que se cumpla la ley y las medidas dictadas por el TS, porque hay que recordar que en esta vista pública se ha convocado al Gobierno para que dé explicaciones de por qué no se ha cumplido la sentencia dictada, cuando tampoco se ha presentado un recurso", recalcó

"Los siguientes pasos tienen que ser dar ese cumplimiento. Esperamos que se tome conciencia y que en los próximos días se pueda producir una aceleración de los ritmos", afirmó Cabello. Según relató, en la vista el Gobierno central "ha venido a escenificar aquí la dificultad de abrir recursos de acogida en algunas comunidades autónomas por parte del Estado, pero sin embargo se exige que Canarias haya tenido que abrir hasta 83 centros en apenas 10 meses". Denunció en este sentido que "la situación es que se exige que se cumpla por parte de Canarias, pero se considera totalmente desmedida cuando se trata de cumplir por parte del Gobierno del Estado".

Medidas cautelares

Resaltó que esperaba que el Supremo "tome una decisión respecto de las medidas cautelares y seguir trabajando en el fondo del asunto, que es el cumplimiento de la ley de extranjería y de cómo se va a continuar con esa redistribución de los migrantes menores en una situación que es sangrante". Recordó asimismo el trágico vuelco de un cayuco en El Hierro y dijo que "ayer (por el miércoles) asistimos a la muerte de ocho mujeres, de ellas tres menores, y hoy nos encontramos obligados aquí a tener que oír excusas para cumplir con Canarias y con la situación que se está dando".

Para contrastar la distinta respuesta que se está dando desde Canarias y desde el Estado a la situación de los menores solicitantes de asilo, aseguró que "parece que las ONG canarias sí tienen la capacidad de atender a esos niños y niñas mezclándolos con adultos, mezclándolos en recursos saturados y hacinados, pero el Estado tiene un prurito diferente cuando se trata de sus propios recursos para aplicar la sentencia del Supremo". "Lo que vale para Canarias no le vale para sí mismo", se quejó.

Cabello dijo que, en todo caso, "Canarias está abierta al diálogo, está ofreciéndose continuamente poder atender a esos niños", pero criticó que "el ridículo llega a tal punto que se acaba diciendo que no han sido capaces de registrar más por incapacidad de la oficina del Gobierno del Estado que hay en Canarias", cuando es Canarias "quien se ofrece a habilitar recursos humanos para apoyar a esa oficina", por lo que se preguntó "qué más hace falta".