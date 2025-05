Los partidos claman contra Gallardo: Vox presenta una querella y el PP descarta elecciones

Un pleno mucho más crispado de la cuenta. La toma de posesión del cargo de diputado del secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, ha centrado este jueves el debate parlamentario, tanto dentro como fuera del hemiciclo. En las bancadas no han cesado los reproches de PP, Vox y Unidas por Extremadura contra el líder de los socialistas extremeños, ya que consideran que el aforamiento le beneficia en la causa judicial abierta por la contratación del hermano del presidente de Gobierno David Sánchez por la Diputación de Badajoz, y en la que está imputado.

Durante el transcurso de la sesión plenaria, los representantes de los grupos parlamentarios han ido abandonando sus escaños para ofrecer una valoración a los medios, lo que era de esperar, ya que el pleno ha despertado una gran expectación mediática, a nivel regional y nacional. El presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha anunciado la presentación de una querella por un supuesto delito de cohecho contra Gallardo, el PSOE y los cinco diputados que "han facilitado este asalto sin precedentes a la dignidad del Parlamento de Extremadura".

En su intervención, Gordillo ha informado de que esta querella considera "un fraude de ley" la entrada de Gallardo en el Parlamento autonómico, en la que argumenta que "ha habido una trama, también dentro del PSOE para facilitar todo esto". En opinión del diputado extremeño de la formación de Santiago Abascal, el acceso a la Asamblea "no es legal", por lo que Vox plantea a los tribunales que "tomen medidas para evitar esto", que ha calificado de "intolerable". "Gallardo es una persona procesada por graves delitos", ha subrayado.

PP

El portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha trasladado que Gallardo ha tomado hoy posesión como diputado porque ha decidido "aprovechar la Asamblea de Extremadura como un burladero personal para protegerse ante la justicia". "Hemos visto cómo ha consumado su fechoría de aforarse, de encerrarse en la Asamblea para huir de un juicio que tiene a la vuelta de la esquina", ha criticado. El diputado ha mostrado su rechazo a la posibilidad de convocar elecciones, como ha planteado Vox en el hemiciclo. Además, ha avanzado, que estudiarán la posibilidad de tomar alguna medida judicial.

En este sentido, el parlamentario del PP ha explicado que "van a estudiar todos los horizontes" que tienen, ya que han pedido un informe jurídico a la letrada mayor de la Asamblea de Extremadura sobre "qué momento se le puede considerar diputado", ya que "eso afectaría a la apertura de juicio oral", y a partir de ahí tomarán decisiones. Según Sánchez Juliá, Gallardo "demostró que utilizó a la Diputación Provincial de Badajoz en beneficio propio para crear un chiringuito al hermano del presidente del Gobierno y ahora quiere huir hacia adelante".

Unidas por Extremadura

"El señor Gallardo nos podría haber ahorrado este espectáculo bochornoso y lamentable, pero le ha venido muy bien a la señora Guardiola, porque hoy realmente la protagonista tenía que ser ella, porque va a agarrarse a la extrema derecha para seguir aferrada al sillón pateando la memoria democrática de esta tierra", ha lamentado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. A su juicio, la querella de Vox es "una manera de seguir enfangando la política con más embrollos judiciales que no van a ningún lado, que se archivarán, pero que a ellos les viene bien para seguir teniendo foco".

PSOE

"Vox no me preocupa, me da pena", ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, en alusión a la querella presentada por la formación de Santiago Abascal. Preguntada sobre el aforamiento del líder de los socialistas extremeños, ha asegurado que la condición de diputado "la tiene en el momento que la Junta Electoral emite su acta de diputado, el martes de la semana pasada". "No es un aforamiento in extremis, sino igual al del resto de diputados", ha recalcado. "Decía que no lo iba a hacer porque, a lo mejor, no había calibrado que el proceso judicial se podía demorar en el tiempo", ha apuntado.

En esta línea, Álvarez ha advertido que el PSOEestá "en el camino adecuado" y no les "van a desviar" de su trabajo, al tiempo que han defendido que Gallardo es "un gran líder", que este jueves "ha recibido el apoyo presencialmente de los dirigentes de este partido" y de los diputados socialistas en la Asamblea. Para la portavoz socialista, es "inadmisible" que en el Parlamento regional, que es "donde debe ejecutarse la democracia", hayan estado "permanentemente, en esta mañana, recibiendo insultos como puteros, sinvergüenzas, corruptos".