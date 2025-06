Baleares pedirá a Sánchez más suelo para construir y recursos para el control de las fronteras

La Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 6 de junio en Barcelona no se presenta como una cita para el consenso. Si no hay cambios de última hora, todo apunta a que el encuentro se saldará, una vez más, con pocos acuerdos y muchas quejas, o al menos esta es la sensación en el Govern balear. La presidenta autonómica, Marga Prohens, ya expresó tras la última reunión su decepción por la "nula voluntad de acuerdo y de diálogo", una percepción que amenaza con repetirse.

En esta ocasión, la agenda gira en torno a dos cuestiones clave: el acceso a la vivienda y la política universitaria. Dos temas que afectan de forma directa a Baleares y sobre los que Prohens ha fijado posiciones firmes. Además, desde el Govern han expresado su intención de incluir temas clave como la financiación autonómica y el control de fronteras, más allá del orden del día inicialmente propuesto. Asimismo, exigen conocer con antelación el formato y la dinámica de la conferencia, con el objetivo de evitar que el encuentro se convierta, como ocurrió en la pasada edición celebrada en Santander, en una simple sucesión de monólogos sin debate ni acuerdos concretos.

Vivienda: liberalizar suelo y atajar la okupación

La crisis de la vivienda golpea con especial crudeza a las islas. Con precios disparados, escasa oferta y una demanda creciente, el Govern llega a la reunión con una propuesta clara: derogar la actual ley estatal de vivienda y cambiar radicalmente el enfoque. Prohens defiende medidas orientadas a liberalizar suelo, aumentar el parque de viviendas destinadas a funcionarios desplazados a las islas, actuar de forma más contundente contra la okupación ilegal y ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que decidan sacar sus inmuebles al mercado de alquiler.

Estas propuestas, alineadas con la visión del Ejecutivo autonómico, contrastan con las políticas impulsadas por el Gobierno central, que ha optado por reforzar el control de precios y aumentar la intervención en el mercado.

Universidades: menos trabas, más opciones

El segundo gran bloque temático de la conferencia será la política universitaria, donde Baleares también discrepa abiertamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant. El Govern rechaza la nueva legislación estatal por considerar que dificulta en exceso la creación de nuevas universidades y frena el desarrollo educativo en las islas.

Prohens apuesta por un modelo más abierto, que permita diversificar la oferta formativa y atraer talento. En este contexto, destaca el proyecto de la Universidad CEU San Pablo, que prevé abrir una sede centrada en ciencias de la salud, así como la iniciativa de ADEMA, que trabaja en la creación de un centro nuevo, también con una vocación centrada en la innovación y la sanidad.

Inmigración y financiación: los temas que el Gobierno evita

Aunque no figuran como puntos principales en el orden del día, Marga Prohens no piensa dejar pasar la oportunidad de abordar otros dos asuntos especialmente sensibles para Baleares: la inmigración ilegal y el sistema de financiación autonómica. La presidenta alertará sobre la saturación del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados, asegurando que la comunidad autónoma se encuentra "al borde del colapso" y reclamando una mayor implicación del Gobierno central en la gestión de los flujos migratorios.

Además, pondrá sobre la mesa la necesidad urgente de revisar el modelo de financiación, una demanda histórica de las islas, especialmente en lo que respecta a las entregas a cuenta que, según el Ejecutivo balear, no reflejan adecuadamente el coste real de los servicios públicos en un territorio insular.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la XXVII Conferencia de Presidentes. / C. Ortiz

Una relación institucional con fondo de confrontación

Pese a que la relación entre Pedro Sánchez y Marga Prohens ha sido formalmente cordial en las escasas reuniones que han mantenido, lo cierto es que las declaraciones públicas de la presidenta balear hacia el líder del Ejecutivo central han sido tajantes. Prohens ha llegado a presentar a Sánchez como su principal antagonista político, criticando tanto sus formas como el contenido de sus políticas.

Temas como la controvertida ley de amnistía, el papel de los independentistas en la legislatura o el lento avance en la reforma de la financiación han sido duramente cuestionados desde el Consolat de Mar. Prohens no ha dudado en denunciar lo que considera una falta de sensibilidad del Gobierno central hacia los territorios insulares y un modelo de gobernanza que, a su juicio, margina a las comunidades que no están alineadas políticamente con Moncloa.