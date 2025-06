Feijóo avala un plante de los presidentes del PP en la Conferencia de Barcelona si no se amplía el orden del día

El portavoz del PP, Borja Sémper, no ha descartado este lunes que los barones de su partido se levanten de la mesa este próximo viernes en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Barcelona. La razón es que consideran que el Gobierno central no ha incluido en el orden del día algunos temas que los conservadores creen que deben estar. El Ejecutivo, por su parte, responde que ha añadido varias de las propuestas, aunque ha dejado fuera dos en concreto que estima que no son objeto de debate de la Conferencia de Presidentes porque así lo han señalado los "servicios jurídicos" del Ministerio de Política Territorial, que organiza los trabajos previos: la "indelegable" competencia de las fronteras exteriores y el freno a algunos proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso de los Diputados y que los conservadores consideran que "atacan al poder judicial".

Fuentes del departamento que dirige el ministro Ángel Víctor Torres señalan que sí se han incluido otras peticiones como "las infraestructuras, la inmigración y la okupación de viviendas", asuntos que plantearon los consejeros del PP que participaron en la reunión preparatoria de la semana pasada.

"Si el Gobierno vuelve a dar un portazo, vuelve a saltarse por el arco del triunfo, permítame esta expresión, el propio reglamento y la norma, y hace de su capa un sayo, pues veremos cuál es la respuesta que adoptan los presidentes de las comunidades autónomas", ha dicho Sémper en una rueda de prensa dejando la puerta abierta al plantón. Es improbable que los presidentes del PP dejen de acudir a Barcelona, porque allí tienen un desayuno a primera hora con el rey Felipe VI.

Presencia del jefe del Estado

Será el único momento en que el jefe del Estado pueda estar en esa jornada en la ciudad condal, ya que después tiene que volar a Canarias para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas. Una opción, alientan desde la dirección del PP nacional, es que después de ese acto los barones puedan decidir "libremente" si se quedan o no a la Conferencia de Presidentes. "Lo deseable es que añadan esos asuntos al orden del día", añaden esas fuentes. Para presionar, explican que esta tarde cada Gobierno autonómico presidido por el PP mandará una carta al Ministerio de Torres para exigirle que añadan esos elementos que se han quedado fuera del orden del día.

Los populares y el Gobierno hacen interpretaciones diferentes del actual reglamento que rige la Conferencia de Presidentes. Mientras los primeros se fijan en el artículo 5.2.c, que señala que "además de las cuestiones acordadas en el seno del Comité preparatorio, se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia" de, entre otros casos, "la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía", el Ejecutivo pone el foco en el artículo 5.4 que dice que "la aceptación de la inclusión de los nuevos asuntos en el orden del día requerirá el voto afirmativo del Presidente del Gobierno y diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía". Y Sánchez votaría, en este caso, que no quiere incluir esos dos elementos que proponen los gobiernos del PP.