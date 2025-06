Junqueras celebra que el Constitucional avale la amnistía y carga contra el Supremo por no aplicarla

Aún no es un veredicto firme, pero el primer borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de amnistía ha sido acogido positivamente por ERC. El líder del partido, Oriol Junqueras, ha considerado que el alto tribunal da "un paso más" en la buena dirección para exonerar definitivamente a todos los líderes del 'procés' que fueron condenados en su día, pero ha lamentado que este camino judicial ha sido hasta ahora "siempre demasiado largo".

El borrador de la sentencia que prepara el Constitucional transcendió este domingo y avala el núcleo de la ley de amnistía que se aprobó hace un año en el Congreso. Pese a esto, no está garantizado que líderes como Junqueras o el expresident Carles Puigdemont salgan beneficiados en el preciso instante que el alto tribunal dicte la sentencia firme. La decisión final sobre si exonerarles o no la tendrá el Tribunal Supremo, que ya no quiso aplicarles la amnistía cuando la aprobó el Congreso.

Es por esto que Junqueras, pese a ver com un triunfo la posición del Constitucional, también ha aprovechado su pronunciamiento para cargar contra el Supremo: "Cuando un tribunal convierte los inocentes en culpables, hay que hacer todo lo posible para restaurar la justicia". En definitiva, ERC considera que el Constitucional apunta en la buena dirección para hacer justicia, pero sabe que tendrá que esperar al Supremo para poder celebrar una victoria definitiva.