La Asamblea de Extremadura da el primer paso para suprimir los aforamientos tras la entrada de Gallardo

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves una propuesta de Vox para suprimir el aforamiento de los diputados autonómicos tras la polémica generada en torno a la toma de posesión del líder socialista, Miguel Ángel Gallardo, procesado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez. La iniciativa ha contado con el respaldo del PP y la abstención del PSOE, que insiste en la "cacería" a su secretario general.

"Nunca creyeron en el Estado de las autonomías, pero ahí están los cinco, cobrando y aforados", ha recriminado la portavoz socialista, Piedad Álvarez, a los diputados de Vox. En un bronco debate en el que Gallardo ha vuelto a ser el blanco de todas las dianas, Álvarez ha afeado al PP que sin haber respondido aún a la propuesta que lanzó el propio PSOE, respalden ahora una iniciativa "que carece de rigor, de profundidad y de sentido" y que parte de un partido que ha hecho "de la política un circo". "Si hay que reformar el Estatuto habrá que hacerlo debidamente", ha defendido.

Artículo 91

La propuesta de la formación de Abascal insta a la Junta de Extremadura a iniciar los trámites para reformar el Estatuto de Autonomía, donde se reconoce el fuero especial de los 65 diputados de la Asamblea y los miembros del Consejo de Gobierno para responder solo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). La iniciativa no es de obligado cumplimiento para el Ejecutivo, pero el respaldo del PP en el Parlamento es un primer paso para poner en marcha la maquinaria. "No tenemos inconveniente en debatir, pero de manera seria, no desde la ocurrencia", ha advertido a Vox el portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá.

Según se recoge en el artículo 91 del propio Estatuto, el Consejo de Gobierno de la Junta deberá elaborar ahora una propuesta de reforma y presentarla a la Asamblea. El pleno deberá aprobar esa propuesta por mayoría cualificada de dos tercios (43 diputados), que ahora solo alcanzan la suma de PSOE y PP. Si se supera este primer filtro, en esa misma sesión debe conformarse una delegación que represente a Extremadura en las Cortes Generales, que es quien en última instancia debe ratificarla por mayoría simple en el Congreso.

Los "Gallardo de turno"

El portavoz de Vox, Óscar Fernández, ha defendido que el aforamiento es percibido por la sociedad como un "privilegio", una figura que "encaja bastante mal con el artículo 14 de la Constitución, y más cuando se hace un uso degenerado del mismo, como hemos visto desgraciadamente estos días en Extremadura".

"Una persona que no tiene ética y moral no la va a tener, sea aforado o deje de ser aforado. Un partido que utiliza las leyes y las reglas de manera torticera para beneficiarse de manera espuria va a seguir haciéndolo estén sus diputados aforados o no lo estén. Quienes están acostumbrados a fomentar y amparar el fraude de ley no van a cambiar estén aforados o no pero vamos a intentar ponérselo un poquito más difícil a todos ellos", ha señalado.

El objetivo de Vox, ha continuado, es evitar "el bochorno y la burla que gente sin escrúpulos hacen de las leyes y de los reglamentos, que los 'Gallardo de turno' se rían y se burlen de la ciudadanía extremeña y que caciques de medio pelo, corruptos y prevaricadores se crean impunes ante la ley". "No seremos los primeros en eliminar el aforamiento, otros lo han hecho y no se ha muerto nadie", ha justificado Fernández tras recordar los pasos que ya han dado Cantabria, Murcia, Canarias, Baleares, La Rioja y Aragón.

Apoyo del PP

Desde el PP, José Ángel Sánchez Juliá ha reprochado a Vox que traiga este asunto al Parlamento por la polémica en torno a Gallardo y "no porque sea un problema" o porque realmente les importe el fondo del asunto, ya que de ser así habrían renunciado a su aforamiento los cinco diputados de la formación, entre ellos su presidente, Ángel Pelayo Gordillo, que lo es además por su condición de senador y por tanto quedaría protegido aún después de la supresión en Extremadura.

"Cuánto daño están haciendo ustedes a las instituciones, a los extremeños, a Extremadura. Vimos la semana pasada aquí un circo y el circo lo montaron ustedes después de haber cortado cinco cabezas para que el señor Gallardo esté aforado y se siente aquí. Ese es el circo del escándalo, del enchufe, del uso de las instituciones en beneficio personal", ha dicho Sánchez Juliá a la bancada del PSOE.

"La máquina del fango"

En respuesta, Piedad Álvarez ha acusado al PP de estar de acuerdo con la "cacería" a su secretario general, "aniquilar al rival" para no hablar de sanidad, educación, los jóvenes, el campo o la vivienda. "La máquina del fango está en la plaza del Rastro. Con dinero público, difamando y divulgando bulos para luego judicializar la política para intentar aniquilar al rival como sea. "Sigan con los que defienden los golpes de Estado, niegan la violencia machista, no creen en las autonomías e intentan que la democracia se termine. La entrada de Vox, simplemente ha servido para ese linchamiento populista, para ese odio y esa destrucción", ha asegurado.

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha señalado que está en el ADN de Vox exigir para los demás lo que sus miembros "nunca se aplican". Pese a su abstención, ha confirmado que están a favor de la eliminación de los aforamientos para los diputados, pero considera que si se abre el debate no debe ser solo a raíz de la polémica en torno a Gallardo.