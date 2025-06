Buruaga, tras la negativa de Pedro Sánchez al adelanto electoral: "No está a gobernar, sino a resistir"

La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha desvelado que el jefe del Ejecutivo central y del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido a la petición que le ha hecho este viernes durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona de que convoque y adelante así las elecciones generales de la siguiente manera: "Estaré aquí hasta el 2027".

"Yo creo que ese es, ante todo, el principal objetivo de un presidente, que no está a gobernar, sino a resistir", ha opinado la 'popular', que ha resumido la contestación del socialista ante su solicitud -y que también han hecho otros presidentes del PP- con esta frase: "Lo único que le importa a Pedro es Sánchez".

Buruaga se ha expresado así a cuestiones de los medios en la rueda de prensa ofrecida al término de la cumbre en la Ciudad Condal, que sucede a la celebrada en diciembre en Santander, y en la que tanto ella como otros jefes de ejecutivos autonómicos de su partido han instado a Sánchez que "dé la voz a los españoles", disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones.

Con esta petición, la mandataria cántabra y sus homólogos 'populares' han pretendido trasladar a Sánchez que "no tiene sentido" el que haya "un gobierno que no gobierna" en España, además de "unas instituciones que no funcionan" o "un presidente que no es capaz de ponerse de acuerdo con nadie para solucionar los problemas de los ciudadanos" ni de "traer unos Presupuestos Generales del Estado para hacer avanzar este país".

"Le hemos dicho -ha apuntado- ni más ni menos que la verdad y lo que piensan nuestros ciudadanos". Es decir, no solo el PP, sino también "los cántabros", ha puesto como ejemplo la presidenta de esta región.

Según ha indicado, la petición la han formulado "la mayoría" de los presidentes autonómicos de su partido, pero "sin obedecer a ninguna estrategia", sino debido a que "tenemos los pies en la tierra, estamos en la calle, y sabemos lo que quieren y lo que piensan nuestros ciudadanos".

Ha añadido al respecto que "la situación de hartazgo, de parálisis y de decadencia institucional no conduce a ninguna parte", más allá de que "Sánchez siga resistiendo y estando agarrado al poder. Ya sin mayoría social --nunca la tuvo-- y ahora ya sin mayoría política ni parlamentaria, bloqueando un país que no se lo merece", ha concluido Buruaga.