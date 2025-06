Feijóo acusa a Sánchez de intentar dividir a los presidentes con el uso de lenguas cooficiales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar dividir a los presidentes autonómicos con el uso de lenguas cooficiales en la Conferencia de Presidentes que hoy se celebró en Barcelona.

En un acto político en Oviedo, Feijóo ha asegurado que hasta esta edición de la Conferencia, la XXVIII, "nadie había planteado problemas con el lenguaje". "Nadie había discutido que hablemos el idioma de todos, y ahora resulta que el lehendakari actual es más vasco que los 'lehendakaris' anteriores; resulta que el presidente de la Generalitat actual es más catalán que los presidentes de la Generalitat anteriores", ha ironizado.

Lo que ocurre, ha agregado, es que Sánchez "vive de la división, la fractura y el enfrentamiento". Prueba de ello es que "no se ha aprobado nada" en una Conferencia que "ha sido un verdadero fracaso".

Considera el líder del PP que el problema reside en que el presidente pretende "levantar un muro". "Vamos a derrumbar el muro para construir un puente y volver a hablar entre todos, respetando los idiomas de las CCAA pero no utilizándolos para dividir".

A lo ocurrido en la Conferencia, Feijóo ha sumado la "agenda de escándalos y de cloacas" de Sánchez. El presidente del Partido Popular ha apelado a la "inmensa mayoría de españoles decentes" a "decir basta" ante la "degradación" política que, a su juicio, vive el país, marcada por "corrupción, mentiras, cloacas, bajos fondos y peleas televisadas". "España no se merece toda la degradación que estamos viviendo", ha asegurado, defendiendo que la política debe ser "un servicio público y no un espectáculo".

"Yo entiendo que la mayoría de los españoles están indignados y hartos ante lo que ven todos los días", ha señalado el líder del PP, quien ha insistido en que no concibe una política en la que "un gobierno vaya de escándalo en escándalo cada día ni que el entorno del presidente esté rodeado de corrupción y no pase nada".

En este punto Feijóo ha criticado la "falta de explicaciones" del presidente del Gobierno y ha acusado al Partido Socialista de "tomar el pelo al conjunto de los españoles". "No debemos aceptarlo ni admitirlo. Debemos decir basta ya", ha subrayado, advirtiendo de que el PSOE es "un partido entregado a Sánchez y será devorado por la decadencia del sanchismo".

El presidente del PP ha hecho un llamamiento a quienes "votaron de buena fe" al PSOE y a quienes se abstuvieron en anteriores comicios: "Tenéis derecho a rectificar, a volver a ilusionaros y a ser parte de la solución que sí tiene España".

Ante este escenario ha pedido a los ciudadanos que "no se acostumbren" a la situación actual y ha asegurado que "España es mucho mejor que este gobierno" y "necesita un gobierno a su altura".

10 millones de votos

De cara al Congreso del PP, Feijóo ha llamado a sus filas a ponerse en marcha para "pasar página" y estar preparados para las elecciones. "Tenemos que cambiar esto", ha dicho a los militantes asistentes a su acto en Oviedo. Considera el presidente del PP que "la mayoría de los españoles quiere que se vaya Pedro Sánchez del gobierno", por lo que ha pedido implicación a su militancia para trabajar en que, cuando se convoquen, los españoles "cojan una papeleta del PP".

Su objetivo es llegar a los 10 millones de votos, superar los 190 escaños en el Congreso y acabar con "tanta golfería" como la que a su juicio se está viviendo en el entorno del PSOE. "Tenemos que decir que no, que se acabó, que los vividores no caben en la política", con un Gobierno que "ya no puede caer más bajo". En su lugar, ha asegurado que el PP "estará a la altura" y lo estará "con valor y con valores".