Santos Cerdán medió para colocar en una empresa pública a 'Nicole', una amante de Koldo: "Yo le llamo"

El exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, intervino en la contratación en una empresa pública de Nicoleta Neacsu, que había mantenido una relación con Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos. Es lo que apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe donde aborda el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos en el que Cerdán ejerció de "mediador" y presunto beneficiario, según el informe de 490 páginas al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El informe recoge grabaciones realizadas por Koldo en las que éste le pide colocar en empresas públicas a varios familiares, entre ellos a "Nicole", a lo que Cerdán se compromete a interceder.

En una conversación mantenida el 2 de febrero de 2022, siete meses después de que Ábalos abandonase el ministerio y la Secretaría de Organización del PSOE, Koldo le pone a Cerdán al corriente de su situación, pidiendo contratar a varios familiares, entre ellos a su hermano Joseba García Aguirre y su entonces mujer, además de "Nicoleta", a quien la UCO identifica como una mujer que "habría mantenido una relación cercana con Koldo". El propio Koldo se refiere a ella en el ámbito íntimo.

"No solo hay que valer para follar"

"Nicoleta -explica ante Cerdán-, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Se quiere ir a vivir a Valencia", relata el exasesor de Ábalos. "Te lo pido a ti, de que (sic) le consigamos un trabajo a ella en Valencia". En un momento de la conversación, Cerdán le muestra su disposición a colaborar para la contratación: "Tú le miras lo de la empresa, dime 'oye, aquí o allí' y da un toque. Más fácil", resume.

En esa misma conversación, Koldo García insiste en situar a Nicoleta Neacsu en un organismo en la Comunidad Valenciana, y propone llamar al entonces presidente de Correos, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano: "¿Sabes quién lo podría?, Juanma Serrano, el de Correos, que ahora no me coge el teléfono. Ese es el que me puede ayudar", expuso Koldo. "Él hace así y lo arregla. Se le da un puesto de trabajo, 1.200 pavos y eso lo tiene", se puede leer en las transcripciones de estas conversaciones. Después de un comentario "inteligible" de Cerdán, Koldo se muestra satisfecho: "Vale, a la orden", a lo que Cerdán responde: "Esto aquí y yo le llamo".

Poco después, Nicoleta fue contratada en EMFESA, una empresa pública dependiente de ADIF -dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente-, denominada ENAJENACIONES DE MATERIALES FERROVIARIOS SA, según se deduce de una conversación con Koldo unos meses después, el 9 de septiembre de 2022, en la que el investigado le mandó un mensaje a la implicada informándole de que ya podía firmar el contrato. "Menos de dos horas después, Nicoleta le remitió a Koldo una captura de un correo en la que se establecían las condiciones de dicho contrato", relata la Guardia Civil.

El sueldo que consta en esta captura de pantalla se eleva a más de 35.000 euros anuales, con un salario base de 22.438,53 euros con dos complementos de puesto, uno de 7.000 euros y otro de 5.000 euros, además de una "prima Calidad" de 1.030, 77 euros y 106,64 en concepto de "productividad". En el email, la empresa le informa de que el contrato inicial es de seis meses "para, a continuación, suscribir otro de duración no inferior a 3 años, siempre que ambas partes estemos de acuerdo".

"Dada de alta sin ir a trabajar"

Más allá de reclamar un puesto de trabajo para "Nicole", también reclama un puesto para Patricio Úriz, la que entonces era su mujer: "A mí me puedes ayudar un poco con alguna tontería más (...) porque PATI esté dada de alta sin ir a trabajar", reclama Koldo al entonces número 3 del PSOE. "Yo quiero que Pati cotice", expone Koldo. "Hay que buscar un truco o algo para que ella cotice en Alicante, Benidorm, Altea, toda esa zona", continúa, antes de señalar que "con Alejandro Soler yo me llevo muy bien"; en referencia al diputado naicnoal del PSOE y entonces secretario general del partido en Alicante.

Después de advertir Koldo que "no me atrevo a abrir la boca", Santos Cerdán toma la palabra y se compromete a hablar con el líder socialista alicantino: "Tú me dices y yo te hablo con Alejandro también si quiere". A esto, Koldo responde que "Alejandro Soler te tiene mucho cariño a ti y Jose", aunque precisa que "habla pestes de Adriana", en referencia a Adriana Lastra, que dimitió como número dos del PSOE unos meses más tarde, en verano de 2022, y ahora es delegada del Gobierno en Asturias. Más tarde Patricia Úriz fue contratada en la empresa Áridos Anfersa, y la UCO apunta a que "no habría desarrollado actividad laboral alguna", pese a percibir en diez meses -entre agosto de 2022 y junio de 2023- "al menos 13.796,77 netos en concepto de "nómina".