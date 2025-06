Santos Cerdán habría intentado introducir a dos personas de Acciona en el Ministerio ya dirigido por Puente: "Óscar sí le escucha ¿Vale?"

El informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Supremo sobre los dispositivos incautados a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, contiene indicios de que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, habría intentado introducir a dos personas de Acciona en la trama de presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública una vez el Ministerio de Transportes comenzó una nueva etapa con Óscar Puente.

Así se deduce de una conversación entre Koldo y Ábalos de noviembre de 2023, incluida en el informe policial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que también da cuenta de la "insistencia" de KolDO para que Cerdán pudiera hablar con el nuevo ministro "para que le adjudicasen una obra de ADIF y otra de la Dirección General de Carreteras a alguna empresa de confianza que les fuese a reportar posteriormente un beneficio económico, el cual sería repartido con Ábalos", según los investigadores.

"Hombre es que tema de don Antxón (Antxón Alonso, cara visible de Servinabar y persona cercana a Cerdán) entró por varias empresas del País Vasco, y hay en varias empresas vascas y demás. Y él es taba con el asesoramiento que tenía hecho, que por eso estaban en el Centenario, ¡Jefe! Que no somos tontos…es decir, que yo lo sé todo. Lo único que estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha", señala al exministro en una conversación grabada y conservada por el que fuera su asesor el 23 de noviembre de 2023.

Además, de la misma comunicación se deduce que Koldo se habría molestado con el alto cargo socialista por el hecho de que supuestamente éste hubiera difundido en Navarra que la Fiscalía le estaba investigando. "Le he escrito a Santos, le he dicho voy a ver a Jose (Ábalos) en cinco minutos, necesito que me veas cinco minutos, o me ves cinco minutos la semana que viene o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos, ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de persona de Justo (Justo Vicente Pelegrini, CEO de Acciona)", señala Koldo García al exministro, que le responde "¿Ahora mismo?".

En ese momento, el asesor le aclara que se refería a otro día, concretamente el de la toma de posesión de Puente como ministro de Transportes, el 21 de noviembre de 2023 ."¿No le vistes?" le pregunta entonces Koldo a Ábalos, añadiendo que Cerdán estaría "intentando colocar a un par de personas que le ha pedido Acciona". El exministro concluye: "Qué cabrón. A mí… esta vez me dijo que tenía… para volver a ver Santos no me concretó".

¿Cerdán trataba de puentearles?

Koldo termina señalando "Jefe! Que no somos tontos…es decir, que yo lo sé todo. Lo único que estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha. Si le escucha, ¿vale?" Si habla con Santos y le escucha y le hace caso, vale (tose). Yo lo que le voy a pedir a Santos, es decir, dame un par de obras y vete a tomar por culo… Jefe, yo te estoy diciendo totalmente sincero, Santos lleva sin cogerme el teléfono y sin verme desde hace un año y cuatro meses".

Atendiendo a lo expuesto, la UCO concluye que Koldo, Santos habría intentado nombrar a dos personas de Acciona dentro de la nueva estructura de transportes. El asesor alega "necesitaba reunirse 5 minutos con Santos para pedirle que, en virtud de su relación con el nuevo ministro, le consiguiese "dos obras de las que poder sacar rédito económico personal", un extremo que fue reiterado por Koldo en numerosas ocasiones a lo largo de la conversación.

Conseguir a Santos "fuera de la investigación"

En la misma conversación, unos minutos más tarde, Koldo informa a Ábalos de que la Fiscalía iba a proceder a archivar las diligencias de investigación que se llevaban sobre diferentes contratos adjudicados durante el Estado de alarma decretado en 2020 por el Covid (los contratos de las mascarillas). A los agentes les parece llamativo que el asesor ministerial indicase que él lo habría hecho muy bien por conseguir que tanto Ábalos como Santos quedasen fuera de la investigación.

"Ya se supone que van a archivar lo de, lo de, lo de… la fiscalía, entonces…Para que lo sepas ¿vale? Pues hombre, ya han cerrado y eso tardarán mes y medio o así. Y que quieres hijo, España es España colega, parece mentira que tú me lo digas. Pero los informes son favorables, incluso los tuyos.", afirma Koldo, para añadir que también se habían realizado informes de Carolina (pareja de Ábalos) y han hecho deje, je, (se ríe) y han hecho de todo Dios je, je (se ríe) … y tu hijo, vamos, que no soy yo el único", señala Koldo en este momento de la llamada telefónica, para añadir: "Cuando te dijo mi colega que era por mí… tiene guasa la cosa. Y bueno sigo repitiendo, muy bien lo he hecho para que encima Santos y tú estáis fuera y yo me quede…en, en esta, que Santos haya hablado como el culo de ti".

De hecho, y tras asegurar Ábalos que en ese momento no tenía ya "ni para pagar las cuotas" de su hipoteca, Koldo le replica: Pero que todos van a lo mismo, ¿eh? Mira, hasta en casa nos están jodiendo. Y es, es… mira, por Dios, consigue que Santos me reciba cinco minutos, y te consigo 450.000 euros. Pero en un mes. Que sé cómo hacerlo. No, que se va… hombre, se va a reír de su puta madre".