Santos Cerdán no entrega su acta de diputado y eleva aún más el nerviosismo del PSOE

Más de 24 horas después de que hiciera pública su intención de abandonar todos sus cargos en el PSOE y dejar su escaño en el Congreso, el ya exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, aún no ha registrado en la Cámara baja su renuncia al acta de parlamentario que obtuvo en las pasadas elecciones de 2023. En la carta que hizo pública este jueves, Cerdán señaló que con este paso atrás podrá dedicarse "en exclusiva" a su defensa, aunque no concretó cuándo dejaría el escaño. La tardanza ha elevado la tensión en las filas socialistas.

Tras la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil sobre la implicación de Cerdán en la presunta trama del 'caso Koldo', el político navarro anunció su dimisión de todos sus cargos. "También haré entrega de mi acta de diputado", aseguró, sin concretar fecha. Sin embargo, este paso no se ha materializado y a las 18:00 horas de este viernes, momento en el que cierra el registro telemático del Congreso, no había presentado aún el escrito de renuncia.

La falta de renuncia al escaño ha sumido al PSOE en un estado de nerviosismo todavía mayor si cabe. En el partido se daba por hecho que dejaría su condición de parlamentario este viernes, provocando así que no fuese necesario pedir su suplicatorio para ser investigado por el Tribunal Supremo, a diferencia del caso de José Luis Ábalos, que sigue en el Congreso, integrado en el grupo mixto, tras ser expulsado del socialista.

De momento, en el PSOE todavía aseguran que Cerdán acabará dando el paso. "Han pasado 24 horas desde su carta. Y todavía ni 24 horas desde la comparecencia del presidente. Lo dejará porque lo ha dicho y por escrito. Ya llegará", explica un miembro de la dirección del grupo parlamentario. Este sábado podrá registrar la renuncia hasta las 14:00 horas de manera telemática o sino esperar hasta el lunes cuando vuelva a abrir el registro.

Citado a declarar

Este mismo viernes, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo, ha acordado tener como personado en su investigación a Cerdán, al que este jueves citó para declarar voluntariamente como imputado en presuntos delitos de organización criminal y cohecho en relación con la trama que investiga también al exministro socialista José Luis Ábalos, informa Cristina Gallardo. En la resolución, le pregunta si persiste en su intención de dejar el escaño, lo que supondría su pérdida de aforamiento ante este órgano.

En la carta que emitió este jueves, Cerdán aseguró que su intención era dar un paso atrás para prepararse para su proceso judicial: "Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna". Además, aseguró que acudiría a declarar de manera voluntaria el próximo 25 de junio. "Reitero mi inocencia y confío que la misma quede clara tras mi declaración", sentenció.