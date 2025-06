Pedro Sánchez y el informe de la UCO, en directo | Última hora de la dimisión de Santos Cerdán y el PSOE

Junts se compromete a "aprovechar" la "debilidad" de Sánchez tras la caída de Cerdán y abre la puerta a retirar su apoyo al PSOE

Dos días después de la caída de Santos Cerdán por corrupción, que ha colocado a Pedro Sánchez contra las cuerdas y disparado las dudas sobre la continuidad de la legislatura española, Junts per Catalunya ha reunido este sábado a su Consell Nacional. Para los posconvegentes, Cerdán no era un dirigente cualquiera. Sánchez lo nombró el principal negociador del PSOE con el partido de Carles Puigdemont, y durante los dos últimos años ha mantenido multitud de reuniones en Suiza con Jordi Turull, el secretario general de Junts. Su forzada dimisión tras el informe de la UCO que lo acusa de cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública supone un cambio de escenario, a ojos de la formación independentista. Pero Junts aún no se sabe lo que pasará, ha reconocido el propio Turull durante su discurso de esta mañana.