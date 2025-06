Montero se parapeta en que el PSOE actuó "en horas" contra Cerdán: "Traicionó nuestra confianza"

"Engaño", "traición" o "estupor" son algunas de las palabras que ha mencionado la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, para expresar sus sentimientos tras conocer el informe de la UCO que implica al que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, en una supuesta trama de corrupción. Pese a estas emociones, la dirigente andaluza ha defendido la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pidió perdón horas después de leer el texto.

La líder de los socialistas andaluces ha estado este domingo en Écija para inaugurar una nueva Casa del Pueblo en la que, según sus palabras, el PSOE "reivindica" sus siglas y en la que los militantes pueden darse "cariño" unos a otros, "especialmente en los momentos duros". Aunque Montero no ha querido detallar cuáles serán los próximos pasos a seguir por su formación, sumergida en una profunda crisis, sí que ha puesto en valor la actitud del partido y su líder de pedir perdón tras conocer estos hechos

"Es muy importante saber que no podemos garantizar en ninguna institución política que haya casos de corrupción 0", ha explicado la también ministra de Hacienda a preguntas de los medios, para añadir que "hay personas que engañan y traicionan y desprestigian las siglas a las que pertenece". Aun así, Montero sí que ha subrayado que desde su partido pueden "garantizar" que en el momento en el que se apunte a un miembro del PSOE por cualquier indicio de corrupción, "va a ser inmediatamente apartado del partido".

"Cerdán tendrá que defenderse en los tribunales"

Aunque, como ha destacado la vicepresidenta, Cerdán ha señalado en todo momento que es "inocente", tras hacerse público el informe, el mano derecha de Sánchez anunció que renunciaba a sus cargos en el partido y que entregaría su acta de diputado, paso que todavía no ha dado. "Cerdan no está imputado y nosotros hemos actuado con contundencia", ha defendido la líder de los socialistas andaluces, que ha reconocido que se siente "profundamente traicionada, me siento dolida y me siento indignada" y ha asegurado que Cerdán "tendrá que defenderse en los tribunales".

Esta contundencia que aplaude a su partido ha lamentado que no la comparten en las filas del PP. Aprovechando que líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se manifestarán este domingo en Málaga, la vicepresidenta les ha exigido "explicaciones" por los supuestos casos de corrupción que hay en su partido. "No he visto a ningún responsable del PP pidiendo perdón", ha exclamado comparando su actitud con la de Sánchez.

"Es difícil garantizar que todo el mundo vaya a tener una conducta impecable, como se mide la calidad democrática de nuestro partido es como se reacciona en estos casos", ha argumentado. Aunque no ha señalado que no quiere caer en el 'y tú más', ha cargado contra el PP por no pronunciarse respecto a las acusaciones que hay contra el alcalde de Estepona o la alcaldesa de Málaga y no destituir a los cuatro altos cargos del Gobierno andaluz que están imputados en las investigaciones sobre las supuestas irregularidades en la contratación de la Consejería de Salud tras la pandemia.

Montero aplaude que "el Estado de Derecho funciona"

Montero no solo ha señalado a los populares por sus supuestos problemas de corrupción, sino que también les ha acusado de tener acceso al informe de la UCO que apuntaba al nombre de Cerdán. "Parece que otros han tenido acceso pese a que había secreto de sumario", ha asegurado la ministra, que ha recordado que "se lleva meses hablando de un presunto informe de la UCO" del que el Gobierno no tuvo conocimiento hasta el jueves, "cuando se ha levantado el secreto de sumario".

"El Gobierno lo ha conocido igual que ustedes", ha destacado la líder del PSOE-A. Por este motivo, la dirigente socialista ha aplaudido que "el Estado de Derecho funciona" porque "no se filtran informes ni se conocen actuaciones". "Antes, la policía patriótica espiaba a los adversarios y filtraba aquellos informes que iban a llegar a los tribunales", ha puntualizado.

Frente a los movimientos que se extienden dentro del propio partido pidiendo un adelanto electoral, la ministra ha señalado que "sobran las razones y los motivos para seguir trabajando ahora con mas fuerza". Así, ha defendido que los alcaldes, los concejales, los ministros y los representantes socialistas se dejan "la vida" y cuya "trayectoria política ha sido impecable". Ante esto, ha confirmado que Sánchez "seguirá dando las explicaciones que los medios le pidan".