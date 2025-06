Santos Cerdán entrega el acta cuatro días después del informe de la UCO y dejará de ser aforado

Cuatro días después de que anunciara su intención de dimitir de todos sus cargos en el PSOE y dejar su escaño de diputado, el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán ha registrado en el Congreso su renuncia al acta de diputado. Un paso que rebaja el nerviosismo vivido en los últimos días en el PSOE, donde temían que Cerdán se retractara de sus palabras y siguiera como parlamentario, como ya hizo José Luis Ábalos, para mantener el aforamiento que conlleva el escaño ante la Justicia.

Tras la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil sobre la implicación de Cerdán en la presunta trama del 'caso Koldo', el político navarro anunció su dimisión de todos sus cargos. "También haré entrega de mi acta de diputado", aseguró el pasado jueves, sin concretar fecha. Sin embargo, el viernes transcurrió sin que el exdirigente socialista presentara su renuncia al escaño, lo que elevó la tensión entre las filas socialistas. Además, fuentes parlamentarias explicaban que Cerdán no tenía activada la firma electrónica, con lo que tampoco pudo registrar su renuncia de manera telemática durante el fin de semana.

Finalmente, ha sido cerca del mediodía de este lunes cuando Cerdán ha dado este paso, perdiendo así el aforamiento que lleva aparejada el acta de diputado, aunque esta pérdida no se hará efectiva hasta las 20:00 horas del martes, cuando la Mesa del Congreso acepte la renuncia. El pasado viernes, justamente, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo, acordó tener como personado en su investigación a Cerdán y le citó para declarar voluntariamente como imputado en presuntos delitos de organización criminal y cohecho en relación con la trama que investiga también al exministro socialista José Luis Ábalos. Cerdán aseguró que acudiría de manera voluntaria.

No al grupo Mixto

"Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna", afirmó el propio Cerdán en la carta que publicó el pasado jueves tras asegurar que dimitiría de todos sus cargos orgánicos en el PSOE y renunciaría a su acta de diputado. Sin embargo, la tardanza a la hora de materializar esta decisión ha generado nerviosismos en el partido socialista.

Hace más de un año, cuando el propio Cerdán tuvo que enfrentarse con Ábalos para exigirle que dejara su escaño, el exministro de Transportes se negó, por lo que fue expulsado del grupo parlamentario del PSOE y se integró en el grupo Mixto. El también exsecretario de Organización socialista explicó que mantenía su escaño para utilizar ese espacio para defender su inocencia. Ahora, la hipotética imagen de Ábalos y Cerdán sentados en el gallinero del Congreso, ambos en el grupo Mixto, preocupaba al PSOE. Finalmente, no será así.