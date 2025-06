Aldama no figura en ninguna reunión pública con Armengol

Víctor de Aldama, empresario vinculado a la trama Koldo, no figura en ninguna reunión pública con Francina Armengol en el Consolat durante la pasada legislatura. Cabe recordar que, tras las declaraciones de Aldama asegurando que se había reunido con Armengol en Palma, la presidenta del Congreso acabó admitiendo el pasado viernes que sí había mantenido un encuentro con el empresario como miembro de una comitiva de Globalia.

Sin embargo, según fuentes del actual Govern balear, en el registro solamente figura una visita oficial durante la pasada legislatura con Globalia, y en ella no estuvo presente Aldama. La única reunión registrada data del 28 de marzo de 2023, y en la misma participaron María José Hidalgo, Nuño de la Rosa y Richard Clarck junto a Francina Armengol, Iago Negueruela y Virginia Abraham. De esta forma, el empresario vinculado a la trama Koldo no participó en la única reunión pública que consta con la empresa turística.

Se desconocen los motivos del encuentro

Según explicaron fuentes vinculadas a la presidenta del Congreso, "Aldama fue un acompañante de Pepe Hidalgo en una de las reuniones sobre los planes de viabilidad" que mantuvo el Govern balear con la empresa turística. Sin embargo, no dieron más detalles sobre dicha reunión en relación a la fecha o qué personas formaban parte de la comitiva más allá del propio Hidalgo y Aldama.

En el caso del empresario, admitió que el encuentro con Armengol "no era para hablar de mascarillas", aunque evitó explicar el motivo ya que es algo que se reserva para sede judicial.

"Algo que no he dicho y te voy a contestar, nunca lo he dicho, pero yo sí he estado reunido en Palma de Mallorca con Armengol. Tampoco te voy a decir para qué porque es algo que no he hablado en sede judicial, pero te estoy contestando. Creo que es bastante lo que te estoy diciendo, es una exclusiva. Nunca había dicho que yo había estado reunido con Armengol en Palma de Mallorca cuando era presidenta de Baleares", expresó Aldama en el programa Horizonte de Cuatro.