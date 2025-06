En directo | Última hora de la crisis en el PSOE tras la salida de Santos Cerdán

Yolanda Díaz propone medidas urgentes contras las empresa corruptoras

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha planteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la exigencia que la corrupción no se extienda a todo el partido socialista y que se establezcan medidas contra los corruptores. Propondrá una serie de medidas de regeneración democrática con el fin de los aforamientos y que se legisle para que ninguna empresa que haya participado en corrupción no vuelvan a tener nunca más contratos públicos. Díaz ha reclamado que se pongan en práctica medidas sociales urgentes en la vivienda, los permisos remunerados y las ayudas para crianza. Sumar exige un calendario y plazos concretos. Habrá una comisión de seguimiento para que se alcancen compromisos. "No se llegará a las elecciones de 2027 con miedo o incertidumbres, sino con esperanza y con fuerza".