Marlaska desmiente como "fango y mentira" un plan para descabezar la UCO y el PP le exige: "Saque sus sucias manos de la Guardia Civil"

El pulso entre el Gobierno y el Partido Popular por los casos de corrupción que invaden la agenda política se vuelve encarnizado en torno a Interior. Se ha apreciado este miércoles en el Congreso la alta temperatura en ese flanco cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado las acusaciones formuladas por la derecha sobre interferencias de su ministerio, un plan para descabezar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en plena investigación a Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, el hermano y la esposa del presidente... por la vía de ascender a general al coronel jefe de esa unidad, Rafael Yuste.

Marlaska y el PP han chocado enconadamente en el hemiciclo. Tras acusar al PP de tratar de "manipular a la opinión pública", el ministro ha sostenido que "la lucha contra la corrupción es prioridad del Gobierno", que "no va a mirar para otro lado; siempre actuará con la misma celeridad con que lo hemos hecho".

Ha tenido lugar el choque en una misma sesión parlamentaria en la que, minutos antes, la vicepresidenta María Jesús Montero ha preguntado a la bancada popular: "¿Por qué se interesan ustedes tanto por la UCO? ¿Es que tienen ahí algún contacto?" Marlaska ha asegurado por su parte: "No me creo que las filtraciones [de informes de esos casos] procedan de la UCO". No obstante, no ha descartado la posibilidad de investigarlo algún día.

Anticipándose a las acusaciones del PP, ha recordado el titular de Interior que "hay diferencias: con el anterior gobierno la corrupción se tapaba, y se destruían pruebas a martillazos", y ha descrito actuaciones de su ministerio en torno a la UCO para ampliar su plantilla de 300 efectivos que tenía en 2018, a más de 500 ahora.

"Sucias manos"

Marlaska ha cerrado su primera intervención recriminando al Partido Popular y su portavoz, Borja Semper, "el odio que destilan". Y ha enmarcado las acusaciones de un plan para descabezar la UCO en "el fango, la mentira y la absoluta irresponsabilidad de la derecha y la ultraderecha".

Y la portavoz popular en temas de Interior, la diputada ourensana Ana Vázquez, ha salido en tromba contra el ministro. "Sus evasivas han confirmado su voluntad de cesar al jefe de la UCO" conforme a "la repugnante lógica del sanchismo", ha dicho.

"La UCO necesita que saque sus sucias manos de la Guardia Civil", le ha espetado Vázquez a Marlaska. La diputada popular ha sacado a colación dos reuniones de Mercedes González, con Leire Díez, suponiendo a la directora general de la Benemérita estar "atenta de cualquier porquería que quisieran contarle sobre la UCO". Esas visitas han sido desmentidas por la directora González.

En su ataque frontal, Vázquez ha tildado a Marlaska de "colaborador necesario de los corruptos" y a la directora general de la Guardia Civil le ha recriminado: "No ha salido de la cloaca ni para defender a la UCO ni para defenderse ella".

Por añadidura, ha acusado Vázquez al anterior director del instituto armado, Leonardo Marcos, de filtrar investigaciones, y al exsecretario de Estado Rafael Pérez, de "mantener reuniones diarias con Koldo".

Marcha del número dos

Acerca de la dimisión y marcha de Interior de Rafael Pérez, Marlaska ha salido también contra "las teorías de la conspiración, falsedades, bulos, mentiras" explicando la marcha como "un cambio de rumbo por motivos estrictamente personales, dando importancia a su vida profesional y familiar", decisión que Pérez ha tomado "después de haberlo dado todo por la seguridad del Estado".

Marlaska ha desvinculado la marcha de su mano derecha de cualquiera de los casos de corrupción acosan al Ejecutivo, y ha aprovechado para traer a la tribuna el caso de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el ministro del PP Jorge Fernández Díaz, implicado "en una trama de extracción de datos informáticos de entidades públicas y privadas para comerciar con ellos" y para quien la fiscalía pide 15 años de prisión bajo las figuras de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.

Marlaska ya había respondido recordando ataques de dirigentes populares a policías en tiempos de tribulación judicial del PP, por Francisco Álvarez Cascos contra la Policía, y por Cayetana Álvarez de Toledo cuando acusó a la UCO de fabricar pruebas falsas y después filtrarlas. “Tienen ustedes ganado a pulso un gran puesto en la hemeroteca de la hipocresía”, ha concluido.

Por su parte, Vazquez ha advertido al ministro con la llegada de un "informe Marlaska de la UCO", posibilidad ante la que le ha recomendado "marcharse hoy mismo".

Mal o mal

"Yo no descabezo", ha negado Marlaska. En la UCO "no investigan uno o dos, investigan los 550". Interior se encuentra en un callejón sin salida en el asunto del destino profesional del coronel jefe de la UCO. Rafael Yuste, guardia civil de brillante expediente, número 1 de su promoción, lleva años sonando como candidato al generalato y en julio se abre el momento de llevarlo a cabo.

El año pasado no le tocaba ascender, pero Yuste hizo el curso de general entre enero y marzo pasados. El ascenso, si tiene lugar, debe materializarse entre julio y agosto próximos. Se hace a propuesta de la directora general, oyendo al Consejo del cuerpo y con visto bueno final del Gobierno.

"No ascender a Yuste por las circunstancias sería castigarlo", comenta un alto oficial de la Guardia Civil. "Si le ascienden, mal; si no le ascienden, mal también", fórmula para explicar la situación en la que se ve el ministerio.

El sustituto de Yuste como jefe de la UCO se elegiría a propuesta de la directora del instituto armado entre los coroneles aptos que soliciten la plaza, una vez quede vacante y se convoque su cobertura. La provisión del puesto sería finalmente firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.