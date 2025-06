Los magistrados discrepantes defienden que el TC debió declarar la inconstitucional de la amnistía "en su conjunto"

Una vez que el pleno ha declarado la constitucionalidad de la amnistía los magistrados que han quedado en minoría han anunciado la interposición de votos particulares. Se trata de los cuatro de sensibilidad conservadora que han votado en contra la constitucionalidad de la norma: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ricardo Enríguez y César Tolosa.

Aunque todos ellos han votado en bloque contra la sentencia aprobada con los votos de la mayoría progresista, cada uno de los cuatro magistrados redactará su propio voto partciular para dejar constancia de las razones que cada uno de ellos ha defendido durante la deliberación. Se trata de sus argumentos por los que consideran que se debía estimar en su totalidad y declarar la inconstitucionalidad en su conjunto de la ley impugnada.

Para el magistrado Enrique Arnaldo, la norma es contraria "frontalmente" a los principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la seguridad jurídica, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la separación de poderes, la independencia del poder judicial y la exclusividad jurisdiccional, así como la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por consiguiente, las Cortes Generales".

"Con levísimas correcciones, por lo demás carentes de trascendencia real y efectiva para la culminación del fin perseguido, la ley enjuiciada que, en la apreciación certera de la Comisión de Venecia, ha dado lugar a una 'profunda y virulenta' división en la sociedad española, ha obtenido por la vía rápida en esta sentencia el aval del Tribunal Constitucional", lamenta el magistrado, que considera que "la sentencia ha optado por la invención argumentativa —el legislador puede hacer todo lo que no está expresamente prohibido, se afirma sin rubor— y por la suplantación de la voluntad del constituyente —la no constitucionalización de la amnistía es prueba de que no está prohibida, se atreve a sostener—", argumenta en su escrito de 62 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.