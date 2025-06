Robles asegura que los nuevos programas de Defensa no contarán con sistemas israelíes

En plena polémica por el incremento del gasto militar y el choque entre Pedro Sánchez y Donald Trump, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el techo de gasto de 16 programas de modernización, los cuales se sumarán a los 15 ya autorizados y que suponen una inversión adicional de 10.471 millones de euros en Defensa. Además, Robles ha asegurado que ninguno de estos programas contará "con sistemas, equipos o componentes procedentes del Estado de Israel" y que serán desarrollados en su totalidad por empresas españolas o europeas.

En la comisión de Defensa del Senado, Robles ha explicado que la aprobación de estos 16 programas hará que esté en marcha al completo el 'Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y Defensa' que aprobó el Ejecutivo a finales de abril. En aquel momento, los socios del Gobierno denunciaron que se diera este paso sin pasar por el Congreso y, además, criticaron que se siguiera manteniendo contratos armamentísticos con Israel.

Para aplacar a los aliados, Robles ha sostenido que "los nuevos programas de armamento y material no contarán con sistemas o equipos o componentes procedentes del estado de Israel" y que "serán desarrollados en su totalidad por empresas españolas o europeas con desarrollo tecnológico propio". De esta forma, la ministra de Defensa ha excluido también a aquellas empresas afincadas en España que trabajan con tecnología patentada en Israel.

Los contratos actuales

Robles ha subrayado que de esta manera se proporcionará a las Fuerzas Armadas una "autonomía estratégica" que le permita no tener que acudir a "exportaciones temporales" de material militar a otros países para su reparación. Justo este es el caso de lo que ocurre actualmente con distinta tecnología que es enviada a Israel. La ministra ha apuntado que está revisando todos los contratos con este país "con el objeto de cancelar todos aquellos que no tengan que ver con la operatividad o la seguridad de las Fuerzas Armadas y no puedan realizarse en España".

En este sentido, Robles ha insistido en que "solo cuando determinadas capacidades y tecnologías necesarias para dotar a las Fuerzas Armadas adecuadamente o para la protección del personal desplegado no se encuentran disponibles a nivel nacional ni en países aliados" se está recurriendo a la "transferencia de tecnología de terceros países". Esto es, ha dicho, lo que ocurre con Israel, a donde se envía material para su reparación.

Además, Robles ha puesto en valor que el Ministerio de Defensa está trabajando junto a la industria española para poder ofrecer alternativas al misil Spike, desarrollado por una empresa israelí para encontrar una alternativa "puramente española" y que también están buscando otras vías al SILAM (Sistema Lanzador de Alta Movilidad), elaborado por empresas españolas e israelís. "Van a haber las alternativas necesarias para que nuestras Fuerzas Armadas estén perfectamente preparadas y capacitadas", ha sentenciado.