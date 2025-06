"Dejaré el Gobierno para dedicarme en cuerpo y alma a Andalucía cuando se acerque la fecha electoral"

La entrevista con la vicepresidenta y secretaria general del PSOE andaluz repasa las relaciones con Junts y el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. Montero confía en que Carles Puigdemont, que huyó a Waterloo (Bélgica) y tiene una orden de detención en curso, sea amnistiado "pronto" tras la sentencia del Constitucional aunque el Supremo ha confirmado su decisión de no amnistiar al expresidente de la Generalitat, a quien imputa un delito de malversación. Montero no muestra desaliento en su dura tarea de enfrentarse al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), en las próximas elecciones andaluzas, que tocarían en el verano de 2026, en un año. Garantiza que dejará el Gobierno cuando se aproxime la fecha electoral y lejos de amilanarse por los casos de presunta corrupción que deterioran al PSOE, pide explicaciones al presidente de la Junta por los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud que investigan los tribunales y que suman 1.500 millones de euros.

P. El aval del Constitucional a la ley de amnistía es un reconocimiento importante para el Gobierno. ¿Confían que los jueces empiecen a aplicarla y que el Supremo cumpla la norma?

R. No se pueden poner en cuestión determinadas sentencias porque te gusten más o menos y, por tanto, poner en cuestión la legitimidad de los órganos que las dictan. Son sentencias imperativas y eso significa que no están ahí para que la gente opine, están para que se cumplan. Y yo creo que, además, es una magnífica noticia para España. Hay un antes y un después con la llegada de Pedro Sánchez en la situación en Cataluña. Hoy no se parece en nada a lo que vivíamos hace siete años cuando llegamos y eso es fruto de un trabajo que ha sido muy criticado pero muy eficaz, de iniciativas valientes como los indultos y la amnistía, que dijimos que tenía que ser constitucional o no sería y ha sido plenamente constitucional.

P. ¿Veremos a Puigdemont beneficiarse de esta amnistía pronto?

R. Entiendo que sí. Entiendo que todos los hechos que se amnistiaban eran aquellos que tenían relación con el procés, son las conductas que se le reprochan penalmente al señor Puigdemont y por tanto la amnistía tiene pleno efecto sobre el señor Puigdemont. Yo espero que el señor Puigdemont venga pronto a Cataluña porque eso dará por cerrada definitivamente esta página que nunca jamás se tendría que haber producido.

P. ¿Quién sustituirá a Santos Cerdán en la interlocución con Puigdemont y Junts?

R. Todavía no hemos tomado esa decisión.

P. ¿Depende la legislatura de que Puigdemont se beneficie pronto de la amnistía?

R. No tiene nada que ver. Junts además no es socio del gobierno, no apoya al gobierno de forma, digamos, indiscriminada, sino que cada voto, como con el resto de grupos políticos, hay que trabajarlo de forma concreta y en función de cada materia. Cada iniciativa legislativa requiere, ya le digo yo, mucho diálogo.

P. ¿Puede la candidata socialista en Andalucía firmar un acuerdo de financiación singular con Cataluña al margen de una reforma del modelo de financiación para todas las comunidades?

R. Este es un tema complejo que desgraciadamente se utiliza en Andalucía para confrontar con el Gobierno de España a pesar de que han recibido los mayores recursos de su historia, más de 53.700 millones en siete años. El Gobierno de España ha sido leal con Andalucía y ha transferido un mayor volumen de recursos de lo que transfería el PP. La reforma del modelo no es algo sencillo y por eso requiere su tiempo, mucho diálogo y muchas reuniones.

Sobre firmar una financiación singular para Cataluña al margen de una reforma del modelo de financiación para todas las comunidades, siempre hemos dicho que no. Es que yo eso ya lo he explicado en muchas ocasiones. El próximo modelo de financiación tendrá que incorporar un reconocimiento a las singularidades y a la diversidad territorial de nuestro país pero para todos, no solo para Cataluña.

P. ¿Cree que el Supremo rechazará la petición del juez Peinado, que instruye la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, de investigar al ministro de la Presidencia?

R. Confío en ello y de hecho estamos muy tranquilos. Le tengo que decir que fue una sorpresa que apareciera ese auto y confío plenamente en que el Supremo tenga a bien estudiar lo que el señor Peinado puso en ese auto.

"¿Por qué nadie le pide explicaciones a Moreno Bonilla por sus casos en los tribunales?"

P. Su candidatura en Andalucía ya era difícil pero las últimas circunstancias complican su camino. Ya no es subir el Tourmalet, es casi subirlo sin oxígeno… ¿Se plantea dejar el gobierno para dedicarse en cuerpo y alma a la pelea andaluza?

R. Claro, lo haré en el momento en que sea oportuno, cuando ya nos aproximemos a la fecha electoral. Claro que me dedicaré en cuerpo y alma cuando toque. Me hace particular ilusión y tengo ganas porque ser presidente o presidenta de tu tierra, de Andalucía, a la que yo le he dedicado tantos años de mi vida profesional, pues me parece todo un reto que me entusiasma. El PSOE es un gigante dormido que se ha despertado y estamos trabajando para ganar las elecciones autonómicas, posteriormente las municipales y cuando toquen las elecciones generales.

P. ¿Este último caso de corrupción no ha vuelto a hundir los ánimos de PSOE andaluz?

R. A la militancia socialista le duelen más los casos de corrupción que protagoniza su partido que a la militancia del Partido Popular pero ¿por qué nadie le pide explicaciones al señor Moreno Bonilla sobre sus casos de corrupción? A mí me parecen que requiere que dé algún tipo de explicación sobre qué ha ocurrido con 1.500 millones de contratación del Servicio Andaluz de Salud. Es una cifra que da vértigo, 1.500 millones que están bajo sospecha en los tribunales, que se hayan podido irregularmente comprometer sin que haya ningún tipo tipo de control del Servicio Andaluz de Salud. Ahora hemos conocido una factura falsa de educación. Son dos de los servicios públicos que manejan mayor volumen de recursos. Se han cesado a los interventores que habían alertado de esta cuestión. Es impensable pensar que una consejera de Economía y Hacienda reciba 22 alertas, 22 antiguos informes de actuación, sobre posible menoscabo de fondos públicos, de malversación, y no se haya hecho nada. Es increíble que se haya mandado una notificación por parte de la Consejería de Hacienda diciendo que no estaba en vigor una norma por la que se estaba contratando a dedo y se haya seguido contratando a dedo. A mí me parece todo eso absolutamente escandaloso y no escucho al señor Moreno Bonilla ni siquiera despeinarse para dar explicaciones de por qué mantiene a personas imputadas por todos estos delitos en puestos de responsabilidad.

P. ¿Va a venir usted a pedir esas explicaciones con lo que les está cayendo? Porque ya sabe lo que le van a decir “para corrupción, el PSOE”.

R. Bueno, pues para corrupción el Partido Popular. No creo en el "y tú más" pero nadie está libre de que en su entorno pueda haber un caso de corrupción. Lo que tenemos que ser responsables es en cómo actuamos ante ellos y yo creo que el Partido Socialista ha sido impecable en sus casos de corrupción. Al Partido Popular hay que exigirle lo mismo, que expulsen a las personas bajo sospecha, que abandonen los cargos públicos, que colaboren con la justicia, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. Por tanto, no se trata de que aquí compitamos por la corrupción, se trata de que realmente seamos ejemplares en la respuesta cuando ocurre alguno de estos casos.

P. Usted va a ser candidata a la Junta de Andalucía aunque las encuestas sigan diciendo hasta el último momento que los resultados son malos ¿no?

R. Por supuesto, yo vengo a ganar la Junta de Andalucía. Estoy confiada en que voy a ganar la Junta de Andalucía.

P. Cuando dice eso se lo cree de verdad.

R. Sí, claro, por supuesto. Si no, no lo diría y no hubiera venido. Agradezco mucho a mis compañeros y compañeras que hayan depositado tanta ilusión en mí. Tengo todo el partido detrás de mí o delante de mí, me da igual como lo queramos poner. Tenemos que conquistar la Junta de Andalucía para la ciudadanía progresista de esta tierra y para seguir avanzando en derechos. Es muy duro para nosotros ver cómo no ejercen las competencias de autogobierno. Es muy duro ver cómo se ha quedado en un cajón el Estatuto de Autonomía. Es muy duro ver miércoles tras miércoles cómo las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno van dirigidas a confrontar y enfrentar a mi persona, más que a contar qué es lo que está haciendo el Gobierno andaluz por la vivienda, cómo va a mejorar la sanidad. Esta semana, en una proposición que presentó el Partido Socialista, el propio Partido Popular reconoce que la sanidad está hecha unos zorros y no hace nada. El Gobierno aporta un 40% en dependencia y sin embargo hay más de 600 días de espera para las personas que necesitan de esos servicios. No hay ni un solo proyecto ahora mismo en Andalucía que no haya venido de la mano del Gobierno. Moreno Bonilla quiere capitalizar los logros que ha conseguido el Gobierno de España de mayor empleo, de mayor inversión en el conjunto del territorio, descentralización de órganos, como la Agencia Espacial en Sevilla. Se apropia de las políticas que ha hecho el gobierno de España y a la vez provoca una política de frentismo, que ya no es confrontación, para poder ocultar su propia inoperancia, su inactivismo. Andalucía tiene que pasar a la acción, tiene que empezar a ejercer sus competencias de autogobierno y dejar de ser el álbum de fotos en el que la ha convertido el señor Moreno Bonilla.