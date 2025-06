El juez cifra en más de cinco millones las "mordidas" de la trama encabezada por Cerdán y apunta a que puede haber más implicados

El juez del Tribunal supremo Leopoldo Puente ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán tras su declaración ante el Tribunal Supremo, al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias que habría cometido al participar en la denominada trama Koldo de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de contratos públicos.

En el auto en el que justifica la medida, el magistrado aventura una hipótesis en la que estima en "una cantidad superior a los cinco millones de euros" el "premio" obtenido por la trama, y apunta además a que ésta puede estar integrada por otras personas diferentes al propio Cerdán, el exministro Ábalos y el que fuera su confidente Koldo García. Aventura esta cantidad al estimar que el botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para, los Sres. Ábalos y García (en el entorno de un millón de euros) "representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas".

"En efecto, si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones --porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes (no infrecuentes, por desgracia, en procedimientos judiciales de parecida naturaleza)-- dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a los señores Ábalos y García", señala de forma textual la resolución judicial.

Ello refuerza así, siempre en los términos indiciarios según el magistrado "la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los señores Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones, eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento".

Posición "vertical" en la trama

En el auto de ingreso en prisión, que se extiende a lo largo de 22 páginas, el magistrado afirma que "resultaría con toda evidencia" de las conversaciones que mantuvo con Koldo García, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos, que el que fuera número dos del PSOE era "en la organización" la persona encargada de "percibir los premios económicos, comisiones o “mordidas” a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones".

En otro fragmento de la resolución, describe su posición en la trama como "vertical y de cierta preeminencia" al tratarse de la persona que, siempre "indiciariamente", se encargaba de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas por la adjudicación y, una vez obtenidos éstos, "los distribuía haciéndolos llegar, al menos, a don Koldo García y a don José Luis Ábalos que, cuando lo precisaban, le reclamaban los pagos a aquel y no a éstas".

"Solo la persona que, según parece resultar, se encargaba de realizar las gestiones oportunas con los pagadores (los empresarios involucrados) estaría en la mejor disposición para conocer también este último extremo, en el caso de que así hubiera tenido lugar, y correlativamente de ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto, así como acerca del modo en que se articulaban los ilícitos pagos", considera Puente, y esta es la razón por la que ordena su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

Acciona y "empresas corruptoras"

El auto alude específicamente a las obras adjudicadas Acciona Construcción, en el marco de las licitadas a través de organismos dependientes del Ministerio que dirigía José Luis Ábalos, que fija en 537.271 euros. A partir de las conversaciones grabadas que obran en las actuaciones --incorporadas al reciente informe aportado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil-- resultaría que Ábalos y Koldo habrían percibido por ellas, "como indebido premio económico" la cantidad de 550.000 euros, siendo adeudados todavía, otros 450.000 igualmente comprometidos.

Este es el millón que el juez considera muy bajo para este tipo de tramas delictivas. Y es por a indiciaria relación "vertical" de Cerdán con ambos por lo que el magistrado descarta que el último secretario de Organización del PSOE "actuara exclusivamente en beneficio de aquellos dos" de forma "completamente desinteresada".

Por otro lado, y pese a justificar su prisión en el hecho de que existe riesgo de que Santos, de continuar en libertad, pudiera ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas relevantes para el esclarecimiento de los hechos, Puente adelanta que dicho riesgo "tenderá a disminuir" conforme la investigación avance y se analicen todos los dispositivos y documentos intervenidos en los diferentes registros practicados.

Cerdán, en todo caso, insiste el auto, habría de ser "inequívocamente conocedor del importe total de los indebidos pagos" en relación con cada una de las obras adjudicadas, así como también del procedimiento concreto por el cual la adjudicataria satisfacía las comisiones o premios pactados, que lo eran metálico, a través de empresas terceras con simulación de inexistentes servicios, por trasferencias a personas, físicas etc.

Para el juez, "este particular y decisivo conocimiento el que podría per permitir "desvelar en toda su dimensión las concretas responsabilidades penales que pudieran haberse producido no ya solo en los tres investigados, indiciariamente corrompidos, sino en el marco también de las empresas indiciariamente corruptoras, así como el que podría permitir identificar el importe global de las cantidades indebidamente satisfechas y recuperar, al menos parcialmente, lo que aún fuera posible".