Santos Cerdán pide salir de prisión y acusa al juez de encarcelarle sin "material incriminatorio"

La defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado en el Tribunal Supremo un recurso en el que se opone al ingreso en prisión del exdirigente socialista y se muestra muy crítico con el magistrado Leopoldo Puente al que atribuye una interpretación de los indicios "en contra de reo", lo que considera que supone una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. Denuncia una discriminación respecto a los otros imputados en el procedimiento, que están en libertad, el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García Izaguirre y el comisionista Víctor de Aldama, que fue excarcelado al colaborar con la justicia.

Su abogado, Benet Salellas, que fue diputado de la CUP y que participó en la defensa del expresidente de Òmnium Culturla Jordi Cuixart durante el juicio del 'procés', califica de "extraordinariamente vago y abstracto" el argumento en que se sustenta la prisión de Cerdán ante la inexistencia de pruebas. "Se dice que Cerdán tenía un papel de reclamación de cantidades de dinero a las constructoras indebidamente favorecidas, sin embargo, no consta comunicación alguna" entre él y las constructoras, "ni tampoco la existencia de pagos, reclamaciones, cobros o transmisión alguna de activos" entre ambos.

E insiste en que Servinabar, la empresa administrada por su amigo Joseba Antxon Alonso, "no es adjudicataria de ninguna de las obras investigadas". En el recurso de 22 páginas señala que "no llega a comprenderse como el relato indiciario se construye a partir de la pretendida relación directa de Santos Cerdán con Servinabar si dicha empresa tampoco aparece relacionada con las adjudicaciones investigadas". Así argumenta que si las obras del túnel de Belate no están incluidas, al menos de momento, en el procedimiento, no tiene sentido mencionarlas para justificar el encarcelamiento. También discute que no se concrete irregularidades en la adjudicación de la mina a la unión temporal de empresas que constituyeron Ancciona y Servinabar, pese a ser donde se sitúa el origne de la presunta trama de corrupción.

Uno de los motivos esgrimidos por el juez es que, al haberse incorporado más tarde a la causa, no se conoce su patrimonio, pero la defensa responde que eso "no es cierto, porque el atestado" de la Unidad Central Operativa(UCO) de la Guardia Civil "ya contiene un listado de sus cuentas corrientes", que son dos. "En este punto el auto lo que omite es que no se ha encontrado en el Sr. Santos un enriquecimiento ni tampoco un incremento de su patrimonio durante los últimos años y que esto no concuerda con la tesis delictiva. Por lo tanto, nuevamente, el órgano judicial confunde “querer encontrar pruebas” con “tener a su disposición las pruebas”.

"Creatividad judicial"

Sostiene que el auto de prisión "hace un primer cálculo de lo que podría haber sido objeto de enriquecimiento por parte de los investigados, señalando que si fuera un 1% ello conllevaría hablar de cinco millones de euros. Esto sería el mínimo, porqué se trataría de un 'porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes'". En su opinión, "se habla de 1% por mera '“creatividad judicial' [...], porque nada hay en la causa que permita establecer este porcentaje, de hecho, ni este ni ninguno".

De ahí que lo considere "un claro voluntarismo en la construcción de una hipótesis acusatoria pero no se llega a concretar cuál es la base que sustenta". Sostiene que de ello "se desprende la frustración de los investigadores ante el hecho que el patrimonio de Santos Cerdán no es compatible con la tesis acusatoria y esta contradicción fáctica en lugar de resolverse a favor de la presunción de inocencia se resuelve en el sentido de presumir que debe existir un patrimonio oculto". "La indeterminación de qué fuentes quiere proteger no es una mera omisión del órgano jurisdiccional, es la certificación que no se sabe donde están las pruebas precisamente porqué estas pruebas no existen".

Antecedente de Aldama

Salellas recuerda el caso de Víctor de Aldama, que fue encarcelado al aparecer implicado en una segunda causa de corrupción, por un presunto fraude del IVA en hidrocarburos, y quedó en libertad cuando comenzó a colaborar con la justicia. "Este antecedente tan cercano procesalmente nos lleva a interrogarnos si alguien puede haber solicitado la medida de prisión provisional a la espera de provocar del señor Santos Cerdán una confesión", se pregunta el abogado.

El letrado ya se opuso a la medida de internamiento con distintos argumentos, todos ellos centrados en una hipotética manipulación de los audios en los que se basa la acusación contra su cliente, por lo que anunció la realización de una pericial para comprobar si han sido de alguna forma alterados.

En sus alegaciones contra la prisión, el letrado consideró sospechoso que el exasesor Koldo García Izaguirre hubiera guardado durante años grabaciones de encuentros, así como mensajes de whatsapp y correos, y lo relacionó con la colaboración que habría prestado a la Guardia Civil, que llegó a condecorarle, lo que le llevó a calificarle de "agente provocador".