El número dos del PSOE-A sale en defensa de Salazar, denuncia el "escarnio público" y achaca las "filtraciones" a una lucha de poder

La salida fulminante de Francisco Salazar del PSOE y de Moncloa genera cierta división en las filas socialistas. La muestra de ello la ha dado Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas (Sevilla) y número dos de María Jesús Montero en el PSOE andaluz, que no dudó en denunciar el "escarnio público" y salir en defensa del ya exdirigente socialista, que se dio de baja este mismo sábado tras las informaciones publicadas sobre presuntos casos de abuso sexual hacia trabajadoras. El secretario de Organización de la federación andaluza achacó estas "filtraciones periodísticas" a una lucha de poder a nivel interno y a las personas que "están siempre en clave orgánica".

En una entrevista en La Mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, Rodríguez aseguró conocer a Salazar "desde hace 30 años" y defendió que en todo ese tiempo no ha tenido constancia alguna de comportamientos inadecuados. "La primera noticia que tengo es el sábado por la mañana cuando me dirijo al Comité Federal, cuando veo esa noticia publicada sin haber tenido antes constancia alguna. Esto es un dato objetivo", señaló el dirigente.

Rodríguez quiso dejar claro que "no ha habido actuaciones contra Paco" dentro del PSOE, y ha ensalzado que "fue Paco el que decidió dar el paso para no dañar la imagen del partido". Preguntado por si apostaba por su inocencia, se mostró firme: "Pongo la mano en el fuego por mi amigo", aseveró, matizando que "no comparto en ningún caso ese tipo de actuaciones inadecuadas que se presuponen a través de filtraciones periodísticas".

Rodríguez también apuntó a las pugnas internas como el motivo de que hayan salido a la luz estas "filtraciones" precisamente minutos antes de uno de los Comités federales más difíciles para el PSOE: "El partido está viviendo un momento difícil, duro y complejo", comenzó. "A lo largo de estos 146 años de historia, hay compañeros que legítimamente o no, otra cosa es que lo compartamos, están siempre en clave orgánica a ver qué es lo que va a pasar el día después", defendió el número dos del PSOE-A.

Rodríguez insistió en achacar la situación a una pugna interna en el PSOE para que otros dirigentes se abran camino a costa del "escarnio público" de Salazar, en este caso. Así, apuntó que el escándalo y la fulminante salida de Salazar "responde más al día después que realmente a este escarnio público que se está cometiendo con una persona de la que me siento amigo".