Yolanda Díaz exige a Sánchez un "giro social": "Mi padre no querría ver a las derechas gobernar"

Yolanda Díaz escenifica su distancia con Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados y hace referencia a su padre, el histórico sindicalista Suso Díaz, que falleció este mismo martes, horas antes del pleno. La vicepresidenta segunda replicó al presidente este miércoles para reprocharle el "fragrante incumplimiento" en el paquete de medidas anunciadas tras sus cinco días de reflexión le reclamó que "cambie el rumbo". "Gobernar no es resistir", afeó la líder de Sumar en el Gobierno, que sin embargo reconoció la "honestidad" de Sánchez y mostró su disposición a continuar en el Gobierno.

La dirigente quiso marcar distancias con el PSOE hasta físicamente, y en lugar de ocupar la bancada azul, donde habitualmente se sientan los miembros del Ejecutivo, ocupó un escaño en la bancada, junto al grupo parlamentario Sumar. Pese al tono duro de su intervención, Yolanda Díaz se comprometió con la continuidad de la legislatura. Después de señalar que el Gobierno es "una de las luces" que hay en "un mundo oscuro", avanzó que Sumar "no va a dejar que esa luz se apague".

Uno de los momentos más intensos de su comparecencia fue el momento en que recordó a su padre fallecido para reclamar al presidente un giro social: "Hoy subo en nombre de mi padre, porque no querría ver a las derechas gobernarar. Le pido que avancemos, que demos un giro social a la legislatura, dejemos de bloquear las medidas”, espetó la vicepresidenta.

La dirigente insistió en la necesidad de un "reseteo" de legislatura, reclamó de nuevo cumplir el acuerdo de Gobierno y anunció que a partir de ahora "el rumbo lo vamos a marcar nosotros". "Yo sé que usted es honrado”, le admitió a Sánchez en el Congreso. “Pero la ciudadanía progresista está angustiada por la corrupción", continuó, antes de lanzar otro mensaje. "Que cumplamos con el acuerdo de gobierno. Esto es lo que quiere la ciudadanía progresista”.

Díaz no dudó en anunciar medidas en nombre del Gobierno de coalición, pese a que no están acordadas con el PSOE, un paso necesario para que puedan aprobarse en Consejo de Ministros. Así, insistió en que se aprobará la retribución de los permisos parentales, ya avanzó también en que "vamos a ampliar el permiso por nacimiento a 20 semanas".

La intervención estuvo marcada por el reproche, y comenzó ironizando con que "la corrupción no es un fenómeno atmosférico", e impugnando así la tesis socialista de que cualquiera puede verse envuelto por este tipo de casos. Más tarde se dirigió directamente a Sánchez para afearle la inacción: "Presidente, hace más de un año, usted se comprometió a regenerar la democracia. Anunció 31 medidas y su incumplimiento ha sido flagrante. Es insuficiente", consideró Díaz, que recordó que "gobernar no es resistir. Es transformar". En este sentido, la dirigente pidió "cuidar esta coalición", algo que a su juicio se hace "no con gestos, se cuida con el BOE". n giro a la izquierda para volver a ganar”

Después de cargar contra el PP y Alberto Núñez Feijóo, Díaz volvió a dirigirse al presidente de Gobierno, sacando pecho de que la mayoría de propuestas incluidas en el Plan estatal de lucha contra la corrupción anunciado por Sánchez tenían la marca Sumar: "Es un buen punto de partida", señaló la gallega, que sin embargo lanzó una petición concreta. "Comprométase, señor Presidente, a votar nuestra Proposición de Ley en el próximo cupo parlamentario", reclamó Díaz, recordando algunas de las medidas incluidas en su plan. La dirigente terminó su intervención anunciando que abandonaría el Pleno acto seguido. "Les pido disculpas".

