Feijóo asume la narrativa de Vox y carga contra los inmigrantes que vienen "a incumplir las leyes o a vivir de políticas sociales"

Aunque los datos de criminalidad desmienten que haya habido una escalada de la delincuencia en los últimos años en España por la intensa llegada de inmigrantes, es habitual que los altos cargos de Vox relacionen los dos conceptos, señalando a los extranjeros como foco de ese tipo de problemas. Los dirigentes del PP, encabezados por el propio Alberto Núñez Feijóo, lo han hecho en contadas ocasiones, pero en estos últimos días, tras los incidentes desencadenados en Torre Pacheco (Murcia), han vuelto a asumir esa narrativa del partido de Santiago Abascal, su principal competidor ante el electorado de derechas.

En un coloquio en un curso de verano en El Escorial (Madrid), Feijóo ha afirmado este miércoles que "la inmigración irregular que viene a incumplir las leyes o a vivir de políticas sociales, evidentemente no va a ser bienvenida en el país". "La inmigración no da carta blanca para cometer delitos", ha dicho en otro momento. "Tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse la población española. Si no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir", ha afirmado.

La primera vez que Feijóo abrazó el discurso xenófobo de Vox de forma clara fue en un mitin en Cornellà de Llobregat (Barcelona) en plena campaña de las elecciones catalanas, en mayo de 2024. En un acto del PP en Sant Ildefons, un barrio siempre lleno de inmigrantes --en los 60 y 70 de andaluces y extremeños y, desde principios de siglo, de suramericanos y norteafricanos-- dijo: "Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios".

"Deportar"

Además, este miércoles ha vuelto a repetir que, si llega al Gobierno tras las próximas elecciones generales, se compromete a devolver "de forma inmediata" a los inmigrantes que cometan delitos. "Tiene que ser deportado de forma inmediata", ha dicho usando un término que nunca había usado hasta ahora. "Un señor que está de forma irregular, además si delinque, comprenderán que no cabe más que la deportación y la expulsión", ha añadido. En febrero de este año, el jefe de la oposición llegó a decir en una entrevista que hay que expulsar a todos los "ilegales que entran en España". "Eso es lo que hace [Donald] Trump", le dijo la periodista. "No, lo que hace Trump es otra cosa, pero en todo caso a mí no me corresponde calificar lo que hace Trump. No sé si Trump hace exactamente lo que yo le estoy planteando y yo le estoy planteando nuestra postura", añadió Feijóo.