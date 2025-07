Feijóo defiende castigar al Gobierno que no tenga Presupuestos: de la cuestión de confianza a elecciones

Desde el pasado 12 de junio, cuando el escándalo de corrupción en el PSOE salpicó directamente a Santos Cerdán, hasta ese día secretario de organización, Alberto Núñez Feijóo se ve en la Moncloa más pronto que tarde. El líder del PP incluye en sus intervenciones públicas medidas que cree que podrá aplicar como presidente del Gobierno tras las próximas elecciones generales. Todavía no tienen fecha y Pedro Sánchez asegura que no las convocará hasta 2027, cuando tocan, aunque parece más un deseo del dirigente socialista que un plan realista.

Este miércoles, en un curso de verano CEU-María Cristina, en El Escorial, Feijóo ha vuelto a quejarse de que el Gobierno lleva dos años sin presentar Presupuestos Generales del Estado siquiera, ante la dificultad de que puedan ser apoyados por sus socios. No los llevó al Congreso en 2024 ni tampoco en 2025. En la actualidad se están aplicando los de 2023, que han sido prorrogados por dos veces. El jefe de la oposición ha revelado que ha encargado a Cuca Gamarra, nueva vicesecretaria de regeneración institucional, que analice los cambios legales necesarios para castigar al Gobierno que actúe así, porque en estos momentos, por la "ingenuidad del legislador", ha apuntado Feijóo, el Ejecutivo no es sancionado ni presionado por esa manera de actuar. Tampoco se señala qué ocurre si un Ejecutivo prorroga unos Presupuestos ya prorrogados. El dirigente conservador quiere cubrir esas lagunas legales y ha esbozado su idea: "No puede considerarse sin efectos el hecho de que un Gobierno no presente los Presupuestos Generales del Estado en la Cámara y tiene que tener una consecuencia jurídica: o bien cuestión de confianza o, proseguidos los años, una convocatoria de elecciones tras la disolución de las Cortes".

El dirigente de los populares afirmó el pasado mes de mayo que si él estuviera en la posición de Sánchez, sin capacidad de aprobar unas Cuentas, disolvería las Cortes y llamaría a las urnas. "Si yo presento el Presupuesto y no me lo aprueban, convoco elecciones, que quede para la hemeroteca", se comprometió.