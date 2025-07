El PP promete derogar la amnistía para aclarar que “el Estado no se equivocó”

El nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, ha admitido este miércoles que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, podrá derogar la ley de amnistía del 'procés', pero no anular los efectos que ya ha tenido en cerca de las 200 personas que han visto cancelados sus antecedentes desde que la norma entró en vigor el año pasado. En todo caso, el número dos de los conservadores ha afirmado que Feijóo anulará esa medida de gracia si es presidente del Gobierno por un objetivo: "Para que quede claro que el Estado no falló y no se equivocó".

"Nosotros vamos a derogar la ley de amnistía, aunque no podamos impedir las consecuencias. Es verdad que no podemos revertir los beneficios que haya podido causar en personas, porque no es posible la irretroactividad en nuestro ordenamiento jurídico y tampoco en el comunitario", ha reconocido Tellado en una entrevista en EsRadio. El principio de irretroactividad protege al reo: se le pueden aplicar leyes nuevas que le benefician, pero no las que le perjudican. Según cálculos de la fiscalía general del Estado, la amnistía podría beneficiar a 486 personas.

Es la primera vez que un dirigente del PP reconoce ante un micrófono que no se pueden anular los efectos de la amnistía, una ley contra la que el principal partido de la oposición se manifestó en las calles en diversaso ocasiones en 2023 y 2024.