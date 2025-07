Torró debuta ante los militantes sin alusiones a Cerdán y atacando al PP por "su giro ultra"

En un partido político, el puesto de secretario de Organización siempre es un reto complejo, pero si lo asumes en plenas turbulencias internas por un caso de presunta corrupción que afecta a tu antecesor, la cosa se complica aún más. Este jueves la nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha hecho su primera intervención pública ante militantes desde que asumió el puesto de Santos Cerdán, investigado por la justicia. Lo ha hecho sin alusiones al exdirigente socialista y dedicando la mayoría de su discurso a cargar contra el PP por su "giro ultra".

Para debutar ha elegido jugar en 'casa': el consejo de federación del PSC de l'Hospitalet de Llobregat. El partido de los socialistas catalanes, de la mano del president Salvador Illa, se ha volcado en prestarle toda la ayuda posible a Pedro Sánchez para intentar sobrevivir al 'caso Cerdán'. Torró ha expresado su afecto hacia PSC y ha dado muestras de no tener ninguna intención de mirar al pasado y mucho menos de ahondar en los problemas de su antecesor. A penas ha mencionado un momento su nuevo cargo en el PSOE y no ha sido para hablar de Cerdán, sino para defender que asume esta nueva responsabilidad "con la convicción de que merece la pena". Incluso le ha dado un toque de ironía: "Mucha gente me da el pésame", ha dicho, pero para ella este era el "momento exacto" para ponerse al servicio de un partido que se lo ha dado "todo". Y ha acabado con una advertencia: "Os puedo asegurar que no he venido a resistir. Yo soy de avanzar y de seguir transformando la vida de la gente".

Acompañada por uno de sus ayudantes en la secretaría, Borja Cabezón, Torró ha dedicado la mayor parte de su discurso a embestir una y otra vez contra el PP. Los socialistas creen haber encontrado en los altercados de Torre Pacheco un filón con el que desgastar a los populares. Para Torró, el PP ha decidido hacer seguidismo de Vox y se "ha rendido a la división y al odio de la ultradrecha" prestándose a hacer de la inmigración una arma electoral. "Pido al PP que si quiere ser un partido decente, un partido de Estado, dejen de sembrar el odio", ha dicho. También ha comparado a Alberto Nuñez Feijóo con el president ultra de Hungría, Viktor Orbán. Tras las críticas a los populares, ha defendido a un Gobierno socialista que, con Sánchez al frente, ha decidido centrase en "fortalecer lo que nos une".

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós. / Alejandro García / EFE

El president Illa ha sido el encargado de cerrar el acto y lo ha hecho con una cálida bienvenida a Torró. Él fue secretario de Organización del PSC antes de ser ministro de Sanidad y ha asegurado que "no hay más grande honor en un partido" que llevar la "sala de máquinas". A partir de aquí, ha seguido el guion propuesto por la dirigente de Ferraz y ha atacado el PP por no haber condenado "la cacería" de Torre Pacheco. También ha lanzado una advertencia a los ciudadanos que tengan la tentación, ya sea en Catalunya o en cualquier otra parte, de abonar conflictos como el que se ha visto en Murcia: "Los socialistas no vamos a permitir que nadie se tome la justicia por su mano. Estén donde estén, los cuerpos de seguridad los identificarán y los detendrán".

En defensa de la financiación singular

En clave catalana, Illa ha dedicado una parte de su discurso a defender la "financiación singular adaptada a las necesidades de Catalunya" que la Generalitat ha pactado con el Gobierno. Ha asegurado que no se trata de ningún privilegio, sino de un modelo para que Catalunya recibe lo que merece sin olvidar la solidaridad con otras comunidades. "A nosotros nadie nos dará lecciones de equidad", ha proclamado.

Pese a que ni Illa ni Torró han querido explayarse en el caso Cerdán, el partido no ha logrado enterrar por completo el tema. Dos dirigentes locales sí lo han abordado para intentar insuflar ánimos a la militancia. "Estas dos personas [Cerdán y Ábalos] no representan los valores de nuestro partido", ha dicho Rafa Gómez, primer secretario del PSC de l'Hospitalet. Por su parte, el alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha reconocido el enfado y la decepción del partido con Cerdán y Ábalos y ha agradecido a Torró el paso dado: "Lo más fácil era decir 'no me viene bien'".