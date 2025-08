Illa refuerza la relación con China y regresa a Cataluña con una nueva inversión de Chery

El president Salvador Illa ha regresado este sábado a Cataluña con la sensación de haber abierto una puerta de entrada de China en Europa. El jefe del Govern se ha presentado durante toda esta pasada semana ante el poder chino para captar nuevas inversiones y que ha dado apoyo a las empresas catalanas afincadas en el gigante asiático. Y ha vuelto a casa dispuesto a "diversificar" la actividad comercial y a continuar fortaleciendo los vínculos con Asia. Illa ve oportunidades para el territorio catalán en el continente, y ya prepara un plan que detallará a finales de año bajo el nombre de 'Pla Àsia'.

En su última conferencia en el país, Illa defendió que "el mundo pasa por Asia económicamente, tecnológicamente y geopolíticamente" y que esto no choca con los valores occidentales: "Afirmar los valores europeos que tenemos y compartirlos con orgullo no está reñido con abrirnos ni es incompatible con diversificar nuestra economía", insistió. Así, se reafirmó en que "el mundo no puede funcionar unilateralmente", sino que debe pasar por un trabajo de acuerdo con reglas pactadas y pacíficas para dirimir las diferencias que existen, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dado un golpe al tablero.

Por eso, durante el 'tour' -que ha tenido paradas en Pekín, Hefei, Wuhu y Shanghái-, Illa ha animado a los empresarios a instalarse en Catalunya, ofreciéndose como una autonomía que da estabilidad y seguridad jurídica a las compañías, y que por su posición estratégica es una "puerta de entrada" a la Unión Europea y un "puente" con Latinoamérica y África.

Desde el gabinete del president destacan el hecho de que la Generalitat regrese de China con una nueva inversión de la automovilística Chery, que instalará un centro de investigación y desarrollo en Cornellà de Llobregat, pero dan incluso más peso a que Illa haya podido presentarse ante algunas de las máximas autoridades del país. En la capital china, se reunió con el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, Yin Li, y con el vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional, Wu Weihua, a quienes tendió la mano para cooperar en materia de tecnología, comercio, turismo y automoción.

El presidente de Chery, Yin Tongyue; el president Salvador Illa; y el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. / Arnau Carbonell Vidal / Govern

Y es que para fijar un nuevo marco de relaciones económicas, la Generalitat detecta que requiere de una mayor 'institucionalidad' en China, por lo que Cataluña abrirá una delegación en la capital del país para reforzar la colaboración y que estará operativa, previsiblemente, antes de terminar el año. Los lazos comerciales están gestionados a través de las oficinas de Acció en Pekín, Shanghái y Hong Kong; pero la vertiente política es clave para el gobierno chino.

Durante su viaje, Illa ha ofrecido Cataluña a políticos y empresarios como "una economía dinámica" con instituciones "estables", y ha puesto a su disposición infraestructuras logísticas claves, como el Aeropuerto y el Puerto de Barcelona. Pero también ha tratado de convencerles con una red de talento local y un plan [Cataluña Lidera] para estrechar la simplificación de los trámites gubernamentales y promover su actividad empresarial. Algo que se refuerza con la alianza entre el puerto de Barcelona y el de Shanghái para crear un "corredor verde", y con un nuevo vuelo directo de China Eastern entre estas dos ciudades.

El president, Salvador Illa, junto al miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, Yin Li. / Mariona Puig / ACN

En el gigante asiático también ha dedicado tiempo a visitar multinacionales como Huawei, para profundizar en la relación con uno de los patrocinadores del Mobile World Congress, pero también empresas con fuerte implantación en Catalunya como Seat-Cupra, siguiendo el mantra de "sembrar y regar", lo que se traduce en tratar de captar nuevas inversiones y respaldar a las empresas catalanas afincadas en el continente. Aquí es donde ha reafirmado su compromiso con las ayudas a las compañías para movilizar hasta 1.500 millones para paliar los efectos de la guerra arancelaria.

En el cuadro económico, también se ha reunido con el operador de telecomunicaciones China UniCom, la empresa líder en motocicletas eléctricas Luyuan, el fabricante de materiales para baterías ICL-Dynanonics -que ha invertido en Sallent-; así como con firmas catalanas instaladas en el país como Damm, Roca, Ames Group y Ficosa.

En materia de investigación, Illa ha oficiado una colaboración estratégica entre Cataluña y China entre el High Energy Photon Source (HEPS), uno de los sincrotrones más avanzados del mundo y todo un símbolo del avance científico y tecnológico del país asiático, con el gigante 'microscopio' ALBA, instalado en Cerdanyola del Vallès. Y en cuanto a los estudios universitarios, ha formalizado el acuerdo para que el catalán regrese a las aulas y que, a partir del segundo semestre del curso 2025-2026, se recuperen los cursos en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín.

Hermanamientos y nuevas oportunidades

El president estuvo acompañado durante el viaje del conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y del conseller de Unió Europea y Acció Exterior, Jaume Duch, quien viajó de Pekín a la isla china de Hainan para reforzar las relaciones económicas, tecnológicas e institucionales y explorar el puerto de Yangpu, que conecta con más de 30 países y que operará como puerto franco a finales de 2025, lo que permitirá a toda la isla convertirse en zona de libre comercio.

Por eso, se reunió con las autoridades locales para buscar posibles acuerdos con los puertos de Barcelona y Tarragona, con el fin de impulsar ya no solo la cooperación en comercio, sino también en turismo. También visitó la sede del Foro de Boao para Asia -conocido como el “Davos asiático”-, donde recibió una invitación oficial para que el Govern participe en la edición de 2026, y el centro aeroespacial comercial de Hainan y proyectos de sostenibilidad que han logrado reducir en un 96,2% las emisiones de carbono en zonas piloto como la isla de Dongyu.

Quien sí dio el primer paso para un 'hermanamiento' fue la provincia de Anhui, e Illa firmó un documento que declara la voluntad de trabajar para establecer una relación bilateral provechosa- con Catalunya. Hasta ahora, la Generalitat solo había tenido un acuerdo de hermanamiento con una provincia china, la de Jiangsu, pero está caducado desde 2021.

Illa visita la empresa catalana Ficosa, en Shanghái. / MARIONA PUIG / ACN

El viaje también ha contado con los platos típicos de Cataluña, durante una 'calçotada' a cargo del chef del reconocido restaurante Disfrutar, Eduard Xatruch; y con un espaldarazo al deporte, con la firma de un convenio para intercambios deportivos con la Fundació Samaranch.

Tanto es el interés de Illa en China, y lo agradecido que se ha mostrado con las autoridades y el partido comunista, que confesó que regresaría: "Ha sido un viaje muy positivo. Nos hemos sentido muy bien recibidos y nos marcan un alto estándar para volver y para recibir a las autoridades chinas en Cataluña", reveló durante el balance de su mandato. También les animó a tejer una relación "equilibrada y a largo plazo", marcada por la "seguridad" y beneficiosa para las dos partes.