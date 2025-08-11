En Murcia
El Gobierno impugna el acuerdo que impide rezos musulmanes en polideportivos de Jumilla
Para el Ejecutivo, "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía realizando desde hace años vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana
EFE
El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa.
Según han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que "las razones objetivas esgrimidas no se sustentan".
Para el Ejecutivo, "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.
- Lo que esconde el nuevo cauce tras la dana
- Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: 'La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera
- Cierre de las playas por contaminación: 'Hay que recorrer la acequia y buscar los puntos negros
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- De mítica discoteca en Torrent a complejo de viviendas
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- Un concejal de Oliva advierte con antelación de controles antidroga con perros adiestrados
- El sueño de un gran parque de proveedores de VW en Sagunt se esfuma