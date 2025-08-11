¿Quién es quién en el clan ruso Artyakov de la Costa Brava? Todos sus miembros y los vínculos con Putin

El informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de 8 de mayo relata el presunto blanqueo de hasta 16 millones de euros recibidos en España por la anciana de 97 años Anna Kurepina, suegra del exgobernador de la región rusa de Samaria Vladímir Artyakov, ahora directivo del conglomerado ruso de empresas denominado Rostec, que tiene gran protagonismo en la industria de defensa del país gobernado por Vladímir Putin. En el oficio policial los agentes describen la operativa en la que destacan cuatro personas:

Nació el 20 de junio de 1959 en Moscú. Director general adjunto primero de Rostec, un conglomerado estatal que agrupa a más de 700 empresas de sectores estratégicos como defensa o alta tecnología. Desde los inicios de su actividad profesional, ha hecho carrera a la sombra del Kremlin. Fue director ejecutivo del grupo AvtoVAZ hasta el 2007. A partir de esa fecha y hasta 2012 fue gobernador de la región de Samara, corazón industrial de Rusia, donde precisamente tienen sus sedes las principales plantas manufactureras de automóviles del país. Durante su mandato en esta región, gravemente afectada por grupos mafiosos, se produjeron renombrados asesinatos, como el de Anatoli Stepanov, vicepresidente del Parlamento regional. La investigación de la policía y la fiscalía le señala como uno de los beneficiarios de la red rusa de blanqueo de capitales radicada en la Costa Brava.

Su hija, Tatiana Artyakova, de 65 años, está casada con el oligarca Vladímir Artyakov. Esta anciana de ahora 97 años (nació en 9 de abril de 1928 en Rusia) aparece en la investigación de la Audiencia Nacional como titular de una cuenta corriente en Caixa Girona (ahora Caixabank) en la que, entre 2008 y 2009, se recibieron numerosas transferencias, a través de un banco de Lituania, procedentes de tres sociedades extranjeras, Delco Networks, Dino Capital y Digimarket Holding Limited, que, según la policía, formarían parte del entramado de Troika Laudromat (lavandería Troika). Estos fondos fueron usados para comprar fincas en la localidad de Castell-Platja d’Aro, en la Costa Brava, que después fueron vendidos a su nieto, Dmitry Artyakov.

Hijo de Vladímir Artyakov fue detenido el pasado mes de julio en Girona por el presunto blanqueo de capitales en el que está involucrado su familia. Nació el 14 de marzo de 1983 en Moscú y está casado con Yulia Artyakova y tiene su domicilio en la población de Castell-Patja d’Aro (Girona). Su abuela, Anna Kurepina, le vendió ocho propiedades por 10 millones de euros, según el informe policial. Este pago, señalan los investigadores, no se habría realizado en España, sino al parecer en una cuenta del banco ruso Novikombank. Los investigadores han hallado un “gran desfase” entre lo que pagó Kuperina por la compra de las fincas y el precio de venta a su nieto. Esa diferencia se constata más en tres fincas adquiridas por la mujer en 2008 y que Dmitry Artyakov habría adquirido por 3,5 millones menos que lo que le costó a su abuela.

Hermana de Roman Pakhomov, director de Avia Capital-Service, la empresa de leasing de Rostec, liderada por Vladímir Artyakov. Su nombre original era Maria Volkova, pero al nacionalizarse española pasó a ser María Baer Pakhomova. Es agente inmobiliario y residía en Castell-Platja d’Aro. También fue detenida en julio por la policía española junto a Dmitry Artyakov. La policía precisa que Anna Kurepina le habría concedido poderes especiales para comprar inmuebles y disponer de cuentas corrientes. En el registro de su vivienda, Anticorrupción descubrió unos 110.000 euros en metálico, pero también documentación referente a inversiones de Sergey Chemezov, presidente de Rostec, y por tanto jefe del oligarca Vladímir Artyakov.