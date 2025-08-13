El PP ve a Sánchez "responsable" de la "conducta reprochable" de Puente y denuncia el uso de los "incendios como batalla electoral"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ahondó este miércoles en la cruzada que desde el Partido Popular mantiene contra Óscar Puente e hizo “responsable” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la “conducta reprobable” del ministro de Transportes.

“El presidente del Gobierno es el máximo responsable de la conducta reprochable”, sentenció Bendodo en declaraciones a los periodistas. "No todo vale en política, no se pueden utilizar los incendios como batalla electoral y no se puede ser ministro de España y jugar así con el dolor de la gente".

Desde San Pedro de Alcántara (Málaga) Bendodo aludió a la aparición pública de Puente -minutos antes a la suya- que realizó en Almería. A su entender lo “primero” que debió hacer el ministro era “pedir perdón” por los “insultos y los desprecios” proferidos, a su juicio, con los mensajes que ha ido publicando estos días en redes sociales y en los que el ministro se reafirmó.

Para Bendodo debía haber “pedido perdón a los afectados y hacerlo cuanto antes” porque “quien está al pie del cañón en la solución de los incendios forestales son los profesionales de las comunidades autónomas, los bomberos forestales, los bomberos de los ayuntamientos, la protección civil. Son las comunidades autónomas, los gobiernos autónomos, los que están”, aseveró en respuesta a las críticas de Puente por la ausencia de algunas autoridades autonómicas en la gestión de las medidas de extinción.

Según el dirigente popular, el Ejecutivo de Sánchez ha vuelto a aplicar la misma estrategia que cuando la dana en la provincia de Valencia del pasado octubre y, en lugar de auxiliar a los territorios, optado por la máxima de que "el que necesite ayuda que la pida."

En esta línea, Bendodo denunció que Puente ni se ha disculpado ante las personas afectadas por los incendios ni "a pedir perdón por el caos de Renfe ni por las continuas averías ni por los continuos retrasos que sufren miles de españoles". Para el PP, Puente se dedica a "verter odio en las redes sociales mientras miles de familias lo pierden todo y tienen que ser desalojadas de sus casas en su tierra, sobre todo en Castilla y León y también en Andalucía" de manera que, al final, lo que tenemos es un gobierno que premia el insulto, que premia la crispación, que a pesar de la gravedad de lo que está sucediendo envía a su ministro no a apagar incendios, sino a echar más leña al fuego".

Sánchez, el número 1

Dentro de la ofensiva contra el jefe del Ejecutivo, Bendodo señaló que tiene "toda la pinta" de que el "número uno" de la "trama" del PSOE es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Toda trama, como la del PSOE, tiene su fontanero, el que hace el trabajo sucio; el contratista, que organiza y reparte los encargos, y el arquitecto jefe, que dibuja el plano del chanchullo", apuntó. Después de referirse al caso del PSOE de la "fontanera" era Leire Díaz y el "contratista" Santos Cerdán, dijo que "queda por despejar la 'X' más importante, la del número uno de la trama, y tiene toda la pinta de que se llama Pedro Sánchez", aseveró-

Para Bendodo, Leire Díaz "no solo era la portavoz del PSOE en las reuniones para activar las cloacas socialistas", sino que "también ejercía como portavoz del Gobierno" y "ofrecía la ayuda del Gobierno a fiscales para acabar con las investigaciones que amenazaban al PSOE, al Gobierno y a la familia del presidente".

Todo para aseverar que "el cambio es necesario". "Evidentemente, necesitamos un gobierno que se solucione los problemas de la gente y no en defenderse de toda la corrupción que asola al gobierno, al partido que gobierna y a la familia del presidente del Gobierno".

En este sentido, el dirigente popular dijo que a asegurado que a Sánchez "se le han acabado los comodines que usa siempre cuando está en apuros", ya que en esos momentos "recurre a Franco y se organiza un viaje al extranjero". No obstante, dijo que "España ha "perdido peso internacional por los tejemanejes del Gobierno, por sus desvaríos y por buscar socios no recomendables".

Arremetió contra la ausencia de España en la reunión de países europeos con Donald Trump previa a la reunión del presidente EEUU con el mandatario ruso, Vladimir Putin. Para Bendodo, Sánchez "está en la playa de Lanzarote con Zapatero", después de siete años "siguiendo el manual de Zapatero, de blanqueamiento del régimen de Venezuela y de chocar con la OTAN y con los socios europeos". Desconocía el dirigente popular que escaso minutos antes de su comparencia La Moncloa confirmase la participación de Sánchez en la videoconferencia de la 'coalición de voluntarios' europeos que apoyan a Kiev.