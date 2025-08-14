Balance de la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca: 700 kilos de cocaína, varias toneladas de hachís, 1.400.000 euros y armas de fuego

Casi 700 kilos de cocaína, 200 de hachís, varias toneladas de hachís, 1.000 plantas de marihuana, 1.409.000 euros en efectivo y diversas armas de fuego con abundante munición. Es el material intervenido en la operación conjunta realizada por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en la que ha sido desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, con quince detenidos, entre ellos un inspector de la Policía Nacional que durante años dirigió uno de los grupos antidroga.

Según informan fuentes policiales, en la operación se ha desarticulado una organización criminal asentada en Mallorca, conectada con otras de carácter transnacional, dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes en España, principalmente a través de aguas ibicencas, dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

La organización introducía la droga en España de diversas formas, en el caso del hachís mediante embarcaciones neumáticas de gran potencia, conocidas como “gomas”, provenientes de países del norte de África, concertando un punto de recogida en algún lugar del mediterráneo, donde se realizaba el transbordo a otra embarcación que la trasladaba a Ibiza, donde se almacenaba para trasladarla posteriormente a la Península y al resto de Baleares.

Operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales / Policía Nacional/Guardia Civil

En el mes de septiembre del pasado año, fueron intervenidos 200 kilos de hachís en una embarcación que se dirigía a Palma desde la isla de Ibiza, que iban dirigidos a la organización.

El pasado día 9 de julio se intervenían en el puerto de Valencia 675 kilos de cocaína, que previamente había sido recogida en el mediterráneo y trasladada a la isla de Ibiza para su envío unos días después a la península y varios países europeos.

También se les relaciona con la incautación de varias toneladas de hachís.

Fase de explotación

El pasado lunes se llevaba a cabo la fase de explotación de la operación la fase de explotación de la operación MANSO, PRIMO y ENROQUE BAL y en la que se practicaban trece registros en Mallorca y se detenía a quince personas como presuntos autores de los hechos investigados. Además, en el marco de esta operación, agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional arrestaron a un inspector de Policía, que durante años dirigió uno de los grupos antidroga de la Jefatura de Palma.

A primera hora de la mañana, efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, perfectamente coordinados, iniciaban los registros en las localidades de Palma, Marratxí, Binissalem, Inca, Pollença, Llucmajor, Sencelles y Sóller.

En los registros se intervinieron 1.409.000 euros, 11’3 kilos de cocaína, una plantación de marihuana con 1.000 plantas, cuatro armas de fuego real con numerosa munición, silenciadores y dos armas de fogueo, ocho coches, dos motocicletas y una moto de agua, así como seis relojes de lujo y cuatro obras de arte.

A todo ello hay que añadirle las cantidades de droga incautadas en las fases anteriores de la operación, 675 kilos de cocaína y varias toneladas de hachís.