Cientos de personas arropan a Javier Lambán en su último adiós en Aragón

Un acto íntimo, personal y para los más cercanos, será la última despedida de Javier Lambán, fallecido este sábado en el municipio de Ejea de los Caballeros a los 67 años. Antes, y desde el viernes por la tarde, cientos de vecinos, amigos, conocidos y personalidades de la sociedad aragonesa se están acercando al tanatorio de Ejea para despedir al histórico líder del PSOE.

"Es un momento muy triste", reconocen familiares, amigos y compañeros de partido a la entrada del tanatorio. "Perdemos a una persona muy importante, pero deja un gran legado”, destaca otra socialista frente al tanatorio. Entre lágrimas, como otros muchos compañeros, admite que "no por esperado, por todo el tiempo que ha estado luchando, deja doler". Varios compañeros del PSOE destacan entre ellos “la resistencia" de Lambán contra la enfermedad y su capacidad para seguir "muy activo" pese a su complicada situación de salud: "no dejaba de escribir ni de dar su opinión sobre la situación política". A mitad de mañana ha llegado la secretaria general del PSOE Aragón y ministra del Gobierno de España, Pilar Alegría. Previamente ha asistido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El jefe de la Casa Real, Camilo Villarino, es otra de las autoridades desplazadas hasta Ejea de los Caballeros para dar su último adiós al expresidente autonómico. También está presente Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, y varios portavoces y diputados autonómicos de diferentes grupos representados en La Aljafería. Representantes de la patronal y de los sindicatos también han acudido a la capital de las Cinco Villas, incluido José Juan Arceiz, secretario general de UGT en Aragón, organización sindical a la que estaba afiliado Lambán desde su juventud.

El actual presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado, tras salir del velatorio, que el ejeano será recordado "como alguien que sirvió a los intereses de la comunidad". Ha recordado que Lambán tenía "características muy definitorias de su fuerte personalidad" y ha explicado que ha tenido la oportunidad de "discutir y llegar a grandes acuerdos", algo posible dado que fue una persona "sincera" y "sin pelos en la lengua", usando siempre las palabras precisas. "Estoy convencido de que dejará un recuerdo imborrable" y que dejará huella en la historia política. "La tristeza llega a todos los niveles de la sociedad aragonesa y española, pues era una persona muy querida", ha remarcado. Por el momento, desde el Ejecutivo está valorando la posibilidad de hacer un homenaje de acuerdo a la sensibilidad de la familia.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha mostrado su pesar por el fallecimiento. "Nos une a todos el dolor por la perdida y la admiración por la capacidad de lucha contra la enfermedad en estos cuatro años", ha manifestado. La regidora ha destacado su defensa de los principios en los que creía. "Ha demostrado una gran capacidad de hasta el último momento, centrado en su lucha por Aragón dentro de España", ha considerado.

Entre las personalidades del mundo cultural destaca el actor aragonés Rafa Blanca. Durante las dos legislaturas de Lambán como presidente autonómico, Blanca se caracterizó como el propio jefe del Ejecutivo aragonés en el programa Oregón Televisión.

A la ceremonia final de este sábado, sin embargo, solo acudirán dos representantes institucionales. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, representarán a los aragoneses en un acto íntimo y reservado a unas decenas de personas, los más próximos al expresidente. Todo se ha organizado por expreso deseo de la familia.

Ya el viernes desfilaron y trasladaron sus respetos a la familia personalidades políticas. Gente muy cercana a Lambán, como la senadora Mayte Pérez o los diputados autonómicos Darío Villagrasa o Carlos Pérez Anadón. Varios miembros del actual Ejecutivo autonómico, como Mar Vaquero, Octavio López y Roberto Bermúdez De Castro, aparte del propio Jorge Azcón. También se pudo ver a la expresidenta de Aragón y actual senadora Luisa Fernanda Rudi. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, estuvo presente.

Desde el Gobierno de Aragón se transmitió el "más sentido pésame" a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio. En señal de duelo, se han decretado tres días de luto oficial en toda la comunidad autónoma y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales.

Javier Lambán recibió el 23 de abril de 2024 la Medalla de Aragón, máxima distinción que otorga la comunidad autónoma, tras dos legislaturas al frente del Ejecutivo autonómico como presidente. “Llevaré prendida esta medalla al corazón hasta el último día de mi vida”, afirmó entonces Lambán tras recibir la insignia de las manos de Jorge Azcón.