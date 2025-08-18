Peinado cita a declarar como imputada el 11 de septiembre a Begoña Gómez por la contratación de su asistente

El juez Juan Carlos Peinado ha citado el 11 de septiembre a declarar como investigada a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según especifica un auto de 18 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.

El magistrado también llama a declarar como imputada un día antes, el 10 de septiembre, a la propia Cristina Álvarez.

Peinado toma esta decisión, explica en la resolución, después de que la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto de 12 de junio, apuntara que la investigación tendría que centrarse en si la asistente "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

Para el instructor, la existencia de un correo dirigido a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del Máster [de Begoña Gómez], evidencia que su actividad "excede claramente de sus funciones", que consistían "en la gestión de la agenda, del correo, dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno".

Además, Peinado destaca que en sus pesquisas ha encontrado "datos indiciarios, suficientes, en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada, lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración".

Asimismo, el auto considera relevante "la amistad personal previa" entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez, "siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con ese nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia Del Gobierno".