El Gobierno acusa al PP y Vox de situarse fuera de la Constitución con el nuevo veto a un acto islámico en Murcia

El Gobierno ha reaccionado este jueves con rapidez a la nueva prohibición de un acto islámico en un municipio de Murcia, esta vez en Las Torres de Cotillas. Poco después de que el concejal de Seguridad Ciudadana de la localidad, Pablo Alberto Ruiz, de Vox, anunciase que había decidido cancelar la convocatoria, que iba a tener lugar en un polideportivo, el Ministerio de Justicia ha acusado al partido ultraderechista y al PP, que ostenta la alcaldía, de llevar a cabo políticas que resultan “incompatibles” con la Constitución.

“Estamos ante un nuevo ejemplo de censura y discriminación por motivos religiosos en los gobiernos de derecha y de ultraderecha como hemos visto en otros lugares donde se han prohibido películas, revistas, obras de teatro o celebraciones religiosas que no comparten el ideario de PP y Vox”, señalan fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños sobre este veto, que el concejal de Vox ha justificado asegurando que el acto islámico no contaba con los permisos necesarios ni había abonado las tasas preceptivas.

El precedente

La orden de cancelar la convocatoria musulmana se suma a la decisión tomada hace unas semanas por los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en Jumilla (Murcia), donde aprobaron una moción en la que se comprometen a reformar un reglamento para impedir celebraciones como el fin del Ramadán o la fiesta del Cordero en los polideportivos de este municipio. Justicia envió entonces un requerimiento al ayuntamiento en el que exigía la revocación del polémico acuerdo, abriendo la puerta a acudir a los tribunales para dejarlo sin efecto.

El ministerio evita por el momento dar este paso en el nuevo veto que ha tenido lugar en Las Torres de Cotillas, mientras el grupo municipal del PSOE en esta localidad ha pedido la documentación en la que se basa la prohibición anunciada por Vox para comprobar si se ajusta a la ley.

“Resulta preocupante la senda autoritaria y contraria a los principios constitucionales en la que se han embarcado el PP y Vox. En múltiples ocasiones ha tenido que ser el Gobierno de España quien hiciese prevalecer la Constitución ante los intentos de recortes de libertades. Por ejemplo, en el caso del chantaje a mujeres que intentan abortar en Castilla y León, el intento de censura escolar en la Región de Murcia o la discriminación a practicantes de la fe musulmana en Jumilla”, recuerdan en el Ministerio de Justicia.

“El autoritarismo forma parte sustancial del proyecto político de la ultraderecha, pero resulta preocupante lo rápido que se ha amoldado a él el Partido Popular. Negar, por activa o por pasiva, el derecho fundamental a la libertad religiosa o consentir que se llame a la discriminación de personas por su origen o credo es incompatible con cualquier proyecto constitucional”, concluyen las mismas fuentes.