Curso político
DIRECTO | Feijóo comparece tras la primera reunión de la dirección del PP después del verano
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto comparecer ante los periodistas tras reunir este lunes a su Comité de Dirección para dar inicio al nuevo curso político.
En la comparecencia, prevista a partir de las 13.00 horas, el dirigente popular expondrá la posición del partido ante la gestión del Gobierno sobre los incendios que han asolado y siguen afectando a parte del territorio nacional y la disputa política que eso ha generado. Además, Feijóo tiene fijado en este arrenque del curso político elevar la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de los casos de presunta corrupción que salpican al Ejecutivo y a su esposa, Begoña Gómez. De ahí la reciente petición de los populares para que Sánchez rinda cuenta sobre la nueva situación judicial de Gómez, que ha pasado a estar, también, imputada por malversación.
- Éxodo de rayas gigantes a las costas valencianas por los bombardeos en Gaza
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- Atascos y masificación turística para ver los atardeceres en l’Albufera
- Espectacular granizada en el interior de Castellón
- Forata se blinda para el otoño
- Cambio en la alcaldía de València
- A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana
- Los mayores que repitan viaje en el Imserso recibirán una penalización