El PP denuncia los "chantajes y amenazas" del Gobierno por la acogida de menores: "No lo vamos a permitir"

El Gobierno de coalición está dispuesto a hacer cumplir el real decreto para el reparto de menores migrantes entre todas las comunidades, pese al rechazo absoluto de las autonomías del PP. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya avisó este miércoles que, de no aceptar la llegada de menores, deberán intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Unas palabras que han molestado mucho al PP, que denuncia unos "chantajes y amenazas" por parte del Ejecutivo de coalición impropios de una democracia.

"A lo mejor Sánchez y sus ministros están acostumbrados a ese lenguaje de amenazas y chantajes, pero desde el PP no vamos a permitir, en absoluto, que se dirijan a nuestros presidentes autonómicos y a nuestro partido con chantajes y amenazas", ha sentenciado este jueves la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, en declaraciones a los medios a las puerta de la sede de Génova.

Un "lenguaje absolutamente inadecuado en democracia" e "impropio de un ministro de España", ha continuado la dirigente popular. Y, sobre las palabras de Torres sobre que no aceptan a los menores por ser de África, ha dicho que se trata de una "falta de respeto a todos los españoles". Además, Fúnez ha apuntado a que si el Gobierno quiere hacer uso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo haga para "controlar las fronteras" y "luchar contra las mafias" que trafican con la vida de las personas.

Cumplir la ley

No obstante, la dirigente popular ha asegurado que el "PP siempre cumple la ley y más cuando se trata de garantizar la dignidad y una vida adecuada a unos menores que han llegado en situaciones terribles". Eso sí, ha matizado que para ello es necesario que el Ejecutivo ponga inversiones encima de la mesa y ha recordado que, por el momento, ya son varias las comunidades que han recurrido el real decreto de reparto de migrantes ante el Tribunal Constitucional.

En este sentido, Fúnez ha recriminado al Gobierno que no esté cumpliendo con el mandato del Tribunal Supremo de hacerse cargo de un millar de menores que se encuentran en Canarias. El secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha denunciado que el Gobierno se ha "declarado en rebeldía" y no se ha hecho cargo de esos menores.