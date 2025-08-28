El PP rechaza cualquier "error" en la gestión de los incendios por parte de las autonomías: "El Gobierno no estuvo a la altura"

"No ha habido errores en la gestión de esta emergencia". De esta forma tan rotunda, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido a los presidentes autonómicos populares de Galicia, Castilla y León y Extremadura ante la ola de incendios que ha azotado a España. A renglón seguido, ha sostenido que el único problema ha sido la "falta de medios" y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha prestado la ayuda necesaria. "El Gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias", ha aseverado.

Con varios incendios aún activos en Asturias y Castilla y León, Tellado ha asegurado que los dispositivos que han apagado los fuego en las últimas semanas son los autonómicos, "en colaboración con la Unidad Militar de Emergencia (UME)". Y, pese a que la UME depende del Ministerio de Defensa, el dirigente del PP ha recalcado que el Gobierno ha llegado "tarde, mal y a rastras" a la gestión de esta crisis que se ha cobrado ya más de 400.000 hectáreas y ha dejado el incendio más grande de España desde que existen registros.

"Este Gobierno no entiende lo que es la colaboración entre administración", ha insistido en una entrevista en Lasexta, dejando claro que Sánchez "no ha estado a la altura" y que solo visitó los incendios después de que lo hiciera Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, para el dirigente popular sí que estuvo a la altura el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco: "Ha estado a la altura, al pie del cañón desde el primer momento y no ha escatimado esfuerzos. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo del Gobierno de España".

Además, ha criticado al Ejecutivo por haber iniciado una "caza de brujas" contra los presidentes autonómicos del PP, dando a entender que son ilógicas las críticas a Fernández Mañueco por no regresar de sus vacaciones hasta que no se decretó el nivel 2 de emergencia. "Cuando los fuegos alcanzaron el nivel que alcanzaron, Mañueco estaba al pie del cañón", ha dicho, sin especificar, eso sí, qué nivel fue ese.

Peticiones desoídas

A lo largo de su intervención, Tellado ha repetido que "no ha habido un problema de gestión de la emergencia", sino una "falta de medios y los medios que se han puesto al servicio de la gestión de la emergencia". En este sentido, ha sostenido que las comunidades autónomas hicieron peticiones de medios al Gobierno y que este "no atendió esas demandas". "Donde creo que se deberían señalar las responsabilidades es en que las comunidades han pedido ayuda y el Gobierno no la ha prestado", ha reiterado.

El pasado martes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que estas peticiones de medios eran "ingentes" y "abstractas" y que se produjeron de manera coordinada por parte de Galicia, Castilla y León y Extremadura después de que Feijóo exigiese el envío del Ejército a las zonas afectadas. Robles dio a entender que esa "declaración política" del líder del PP solo buscaba echar por tierra la coordinación que hasta el momento se estaba produciendo entre el Gobierno y las comunidades.