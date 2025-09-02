CASO MONTORO
El juez del caso Montoro admite a nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza"
Ha aceptado a la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa
El juez que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha admitido la personación de siete nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza", según consta en siete resoluciones judiciales, a las que ha tenido acceso esta redacción.
En concreto se trata de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa. De esta forma, estas nuevas acusaciones populares se unen al PSOE, que tras levantarse el secreto de sumario, en julio pasado, fue admitida.
En mayo de 2024, y tras las informaciones publicadas por este diario, el PSOE reclamó por primera vez al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que aceptara su personación en calidad de acusación popular al considerar que las actividades investigadas tenían "enorme trascendencia para los intereses generales".
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas
- Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Vuelven los 'minipisos' con alquileres que superan los 1.000 euros en València
- Un joven recibe tres puñaladas a la salida de una discoteca en Cullera tras una discusión
- Un coliseo para la música: València estrena temporada con el Roig Arena
- El récord veraniego de cruceristas en València rompe la estrategia de Catalá
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia