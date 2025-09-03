El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de “críptica” la reunión mantenida entre el presidente catalán, Salvador Illa, y Carles Puigdemont, la y ha deseado que Illa “demuestre que es el presidente de Cataluña”.
A preguntas de los medios a su llegada a la inauguración de un curso en Santander, Page ha dicho que en todo caso la reunión “suscita muchas preguntas e interrogantes” y de momento no hay “ninguna respuesta”.
“Le deseo a Illa que, como hasta ahora, mantenga claro que en Cataluña el presidente es él, y que no hay mando a distancia; ya que Puigdemont lo ejerce en España, que no lo haga también en Cataluña, sería doloroso para los catalanes”, ha añadido.