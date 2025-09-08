Junts ve una "campaña de postureo" de Sánchez el embargo de armas a Israel y ERC cree que llega "tarde y mal"

Junts y ERC han cargado este lunes contra el Gobierno por el decreto anunciado para embargar la venta de armas a Israel. Los posconvergentes lo tachan de "campaña de postureo" y los republicanos, pese a estar de acuerdo con las medidas, lamentan que llegan "tarde y mal". Ambos partidos, sin embargo, coinciden en que la medida puede abrir una oportunidad para avanzar hacia el fin de la guerra en Gaza. Es por esto que, a falta de tomar una decisión final, los dos se abren a apoyar al decreto cuando se vote en el Congreso.

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha recordado este lunes tras la reunión ejecutiva que su formación defiende un alto el fuego permanente, el fin de las matanzas y la liberación de los rehenes. No obstante, ha criticado que el Ejecutivo utiliza las medidas anunciadas este lunes con fines partidistas: "Últimamente hemos tenido algunos episodios en este sentido, y creemos que es una cuestión demasiado grave e importante como para hacer campaña de postureo", ha afirmado.

Israel ha tenido que matar mucho para que el Gobierno se mueva Gabriel Rufián — Líder de ERC en el Congreso

El planteamiento de ERC es similar. No desmerecen la iniciativa de Sánchez, pero lamentan que se ha demorado mucho. "Israel ha tenido que matar mucho para que el Gobierno se mueva", ha dicho el líder de los republicanos en la Cámara Baja, Gabriel Rufián. Los republicanos recuerdan que hubo un tiempo en que el Ejecutivo de Sánchez negaba que por los puertos y aeropuertos españoles "circulaban armas hacia Israel". Ahora, con el embargo, se demuestra que era verdad. "Nos lo negaron y nos llamaron de todo por decirlo, incluso nos insultaron, y hoy se demuestra que sí passaba", ha añadido.

Junts y ERC son dos partidos que tradicionalmente han tenido un alma proisraelí y otra propalestina porque en ambos casos ven referencias aplicables a un eventual proceso de independencia de Catalunya. Así, por un lado, hay quienes consideran que Israel es un espejo en el que reflejarse por su capacidad de haber construido un Estado moderno en un entorno hostil. Por el otro, hay quienes ven Palestina como la referencia por su lucha por la autodeterminación. Sin embargo, desde que en 2023 estalló este último conflicto en Gaza, las dos formaciones han endurecido su discurso hacia Israel y han asumido las demandas palestinas como la del alto el fuego y la retirada de las tropas israelíes de Gaza.

Rufián este lunes ha expuesto que Israel es ahora mismo un "problema a nivel internacional" y que, "siendo muy generoso", es un "estado terrorista y genocida" cuyo primer ministro, Binyamin Netanyahu, es un "criminal de guerra" que "ha asesinado prácticamente a 20.000 niños, 800 de los cuales menores de un año". "Hace mucho tiempo que lo hemos denunciado al PSOE", ha recordado el portavoz republicano.

Los Comuns sacan pecho

La portavoz de los Comuns en el Congreso, Aina Vidal, ha celebrado la decisión del Gobierno y ha considerado que ha sido posible tras "meses y meses de presión" por parte de su partido y de Sumar. También ha asegurado que es un "orgullo" que Netanyahu señale a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Sira Rego. Este mismo lunes el gobierno israelí ha prohibido su entrada en el país. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha acusado al Gobierno español de "liderar una línea hostil anti israelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio".