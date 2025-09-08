Urtasun defiende retirar a España de Eurovisión si Israel participa

El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido la posibilidad de retirar a España del festival de Eurovisión si participa Israel, como ya ha confirmado Eslovaquia y estudian otros países. "Es una decisión de RTVE, pero lo que le puedo decir es que si Israel participa y no logramos expulsarla, pues habrá que adoptar medidas como la que usted menciona", ha respondido Urtasun en una entrevista en TVE recogida por Europa Press al ser preguntado por la decisión de Eslovaquia.

El titular de la cartera de Cultura ha recordado que Sumar solicitó en su día "la expulsión de Israel de Eurovisión, y lo dijo también el presidente del Gobierno". En su opinión, "no se puede normalizar su participación en foros internacionales como si nada ocurriera".

Por ello, ha "celebrado" las protestas en la Vuela Ciclista contra la participación de un equipo israelí en la carrera. "No podemos normalizar que Israel participe de estas cuestiones", ha insistido Urtasun quien ha recordado que "tanto en la Vuelta ciclista como Eurovisión, hay una cierta representación del país". "No es un artista individual", ha añadido Urtasun.

Urtasun también se ha referido a la Conferencia Mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible Mondiacult que se celebrará en Barcelona a finales de septiembre y confía en que "se convierta en un gran ágora de debate sobre el futuro de la cultura con los gobiernos la sociedad civil, los jóvenes y las ciudades".

Ha destacado asimismo que la celebración de esta cumbre coincida con el 25 aniversario de la resolución de Naciones Unidas sobre la paz y la cultura. "En un mundo donde se multiplican los conflictos, con el genocidio de Gaza, los ministros de cultura y la cultura tenemos algo que decir sobre cómo estabilizar el mundo, sobre cómo la cultura puede promover esa paz, ese multilateralismo", ha argumentado.

En su opinión, España "puede estar muy orgulloso" de convertirse "en el centro del debate de las políticas culturales del mundo con prácticamente todos los ministros de cultura".