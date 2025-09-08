Vox presenta este lunes una querella contra los responsables en los incendios, también del PP

Vox presentará este lunes una 'macroquerella' contra "todo aquel que haya tenido culpa" a su juicio en los numerosos incendios forestales registrados en agosto en España, según ha anunciado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en una rueda de prensa.

Fúster no ha querido adelantar ningún detalle de la querella -que harán pública a lo largo del día- y solo ha dicho, al ser preguntado si también se dirigirán contra miembros del PP, que lo llevarán adelante "caiga quien caiga; vamos a por todos".

"Es evidente que si vamos a por todos, vamos a por todos, por supuesto", ha añadido el portavoz de Vox, que se ha referido a los dirigentes del PP como "cómplices" del Pacto Verde y ha comentado que llevan en su agenda "las políticas fanáticas climáticas" desde "hace demasiado tiempo".

La querella de los servicios jurídicos del partido de Santiago Abascal tiene dos objetivos: los responsables de los incendios por lo que en Vox tildan de "fanatismo climático" y los que tienen que ver con lo que definen como "caos del Estado autonómico".

Las críticas de Vox al PP se han dirigido también al tema de la inmigración, en el que consideran que la formación de Alberto Núñez Feijóo "trata de disfrazarse de Vox otra vez", y a su acercamiento a otros partido políticos, en concreto a Junts, al que entienden que pretenden "blanquear".

"Los españoles no quieren más bipartidismo caduco ni que España dependa de las minorías separatistas que la quieren destruir, los españoles quieren un cambio de rumbo", ha afirmado el portavoz de Vox, que, preguntado por las encuestas publicadas este lunes, que le dan un incremento de votos, ha declarado que su objetivo no es solo recibir el apoyo de exvotantes del PP sino de "todo el mundo".

De hecho, ha señalado que Vox recibe cada vez más el apoyo de "mucha gente" que ha votado a la izquierda, jóvenes que acceden a la mayoría de edad y abstencionistas.

En relación a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno respecto a Israel, Fúster ha interpretado las palabras de Sánchez como un lamento por "no tener bombas nucleares, pero no para defender a España, sino para, en este caso, ayudar a Hamás", a la que se ha referido como la "autoridad palestina" en Gaza a la que el jefe del ejecutivo plantea apoyar.