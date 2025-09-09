El Gobierno se aferra a la “inocencia” del fiscal general tras la apertura de juicio oral: "Siempre ha defendido la verdad"

La decisión del Supremo de abrir juicio oral contra el fiscal general por un delito de revelación de secretos entraba dentro de lo que Moncloa “ya daba por hecho”. Por tanto, el Gobierno mantiene inalterable la defensa de su continuidad en el cargo. Sin tiempo para leer el auto y casi al mismo tiempo que se hacía pública la decisión del juez Ángel Luis Hurtado, que coincidió con la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, desde el Ejecutivo han vuelto a destacar su “máxima confianza” en Álvaro García Ortiz.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, siguiendo por la línea ya marcada por Pedro Sánchez, se aferró a la defensa de su “inocencia”. “Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito”, reiteró respecto al caso por el que indiciariamente habría facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él. En este se admitía haber cometido dos delitos fiscales para evitar el juicio.

Lo que han evitado desde el Gobierno es poner en duda la instrucción, después del choque generado con parte de la judicatura tras cuestionar que hay algunos “jueces haciendo política”, en referencia a las causas que cercan al entorno del jefe del Ejecutivo. De este modo, se ha puesto a la misma altura el “máximo respeto a la resolución judicial” con la “confianza en el fiscal general.

En el Ejecutivo ya trataron la pasada semana de rebajar el choque al remarcar que las acusaciones no son generalizables y encapsular en “una minoría de jueces decisiones que son muy difíciles de entender”. Una opinión que sacan Moncloa para resguardarla con el hecho de que es “ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles”. Sin desviarse del mensaje lanzado por Sánchez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también quiso acotar este tipo de actuaciones, antes de la apertura del año judicial, a una “minoría” de jueces.

"Degradación institucional"

Sánchez ya puso por delante durante una entrevista la pasada semana en el diario británico 'The Guardian' que “la gran mayoría de los jueces en España cumplen con sus obligaciones y hacen su trabajo”, pero asegurando las motivaciones ideológicas detrás del hecho de que “hay algunos jueces que están haciendo política”. Una realidad, explicó, “a la que nos enfrentamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias, especialmente cuando se trata de fuerzas o gobiernos progresistas”.

En Moncloa se muestran así firmes en el respaldo al fiscal general al menos hasta que sea condenado. Una posición que aprovechan en el PP para cargar contra "la degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país". A través de un mensaje en la red social X, Alberto Núñez Feijóo arremetió contra el Ejecutivo para concluir que "es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno".